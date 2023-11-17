"Неможливо повернутися": у Кремлі висловилися про мігрантів РФ, які допомагають ЗСУ (відео)

За словами прессекретаря президента РФ, батьківщина відкрита для всіх, крім ворогів, які критикують владу. Насамперед їх нібито не прийме народ, який залишився всередині держави.

Російські мігранти, які покинули країну через війну і почали активно критикувати владу, можуть зіткнутися з проблемами під час повернення. Про це заявив прессекретар російського президента Дмитро Пєсков в інтерв'ю для "МГИМО 360".

За його словами, труднощі будуть винятково у тих, хто затято виступив проти російського вторгнення в Україну, однак для інших нібито шлях відкритий.

"Батьківщина завжди відкрита для всіх, крім ворогів. Адже ви не забувайте, що з тих, хто виїхав, є ті, хто зараз там, за кордоном, збирає гроші на збройні сили України, намагаються допомагати армії України, виступають на різних заходах суспільно-політичних і лають нашу країну. Багато в чому зводять наклеп на нашу країну. Ось цим людям уже буде неможливо сюди повернутися", — заявив Дмитро Пєсков.

При цьому, він стверджує, що в першу чергу проблеми виникнуть не з законом, а самі люди, які там залишилися, їх не приймуть. Росіяни нібито вболівають душею за свою країну, зазначає прессекретар Володимира Путіна, тому завжди готові пробачити тих, хто "оступився". Але тільки не тих, хто "роззявив рота на свою країну".

Окремо було порушено тему того, що люди почали активно виїжджати з Росії після початку часткової мобілізації. Дмитро Пєсков категорично не згоден з тим, що молоді хлопці покинули батьківщину, коли інші їхні співвітчизники поїхали на фронт нібито добровольцями.

"Скільки хлопців пішло на фронт у різні підрозділи. Скільки мобілізувалося і зараз воює. Адже вони всі залишилися тут. Говорити про те, що держава винна, що їм не пояснила? Ну, тобто, все зрозуміли, а вони не зрозуміли? Ну, більше, напевно, це їхня проблема", — підсумував Дмитро Пєсков.

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Нагадаємо, 17 листопада в Кремлі заявили, що на виборах обов'язково виграє Володимир Путін. За словами прессекретаря президента Росії Дмитра Пєскова, не варто сумніватися в перемозі чинного глави держави на наступних виборах, а якщо його хтось і замінить, то тільки "такий самий".