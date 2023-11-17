"Треба знайти справедливе рішення": Зеленський висловився про виїзд студентів за кордон

За словами президента, Міносвіти має опрацювати можливість виїзду для певних категорій учнів у вишах і студентів.

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність справедливого рішення щодо питання виїзду студентів за кордон. Про це він сказав 17 листопада на зустрічі з учнями Маріупольського державного університету, який у квітні 2022 року відновив роботу на базі Київського національного університету будівництва та архітектури.

Заява була зроблена у відповідь на запитання студентів щодо можливості спрощення процедури виїзду за кордон для навчання та стажування з метою набуття нових знань і навичок.

Президент наголосив на важливості уникнення додаткових напружень, які можуть виникнути між військовими на фронті й цивільним населенням. Він висловив переконання, що потрібне чесне та збалансоване рішення щодо питання виїзду студентів за кордон.

Зеленський також наголосив на необхідності програм для осіб немобілізаційного віку та науковців, які можуть приносити користь Україні. Він висловив сподівання, що Міністерство освіти і науки опрацює таку можливість для студентів.

"Я вважаю, що Міністерство має опрацювати й дати вам змогу принести ці знання в Україну", — сказав Зеленський.

Студенти також висловили інтерес до можливого підвищення стипендій. Президент підтвердив, що уряд України працює над цим завданням і планує збільшити обсяг стипендій наступного року.

Загальна мобілізація та виїзд студентів за кордон

В Україні діє загальна мобілізація громадян через російське вторгнення. За законом, студенти не підлягають призову на військову службу в період мобілізації. Вони мають відстрочку, яка діє протягом усього періоду навчання. Цю відстрочку регулює стаття 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Відповідно до цього закону, певні категорії громадян звільняються від призову на військову службу під час мобілізації, включно зі здобувачами професійної освіти, студентами закладів професійної освіти, а також асистентами-стажистами, аспірантами та докторантами незалежно від їхнього віку, спеціалізації або рівня освіти.

У вересні стало відомо, що було внесено зміни до Правил перетину кордону для українських громадян. За новими правилами, деяким студентам і курсантам, які навчаються в галузі авіації, дозволено подорож за межі країни в період воєнних дій. Це стосується тих, хто не підлягає призову на службу в Збройних силах України під час дії воєнного стану та потребує практичної льотної підготовки за кордоном через закриття повітряного простору в Україні.

Адвокатка Марина Бекало розповіла про категорію чоловіків, які можуть виїхати за кордон під час війни. Йдеться про тих, хто виключений з військового обліку. Для виїзду за кордон їм потрібно мати відмітку у військово-обліковому документі.