Пролетіли майже 1000 км: сили ППО збили всі дрони ЗС РФ біля Києва цієї ночі, — КМВА

Глава КМВА Сергій Попко заявив, що це була друга атака російських безпілотників на українську столицю за місяць. Дрони запустили з півдня, але підлітали вони до Києва з півночі, маневруючи, щоб обдурити ППО.

Російські дрони пролетіли майже 1000 кілометрів з півдня, щоб дістатися Києва під час нічної атаки. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Сергій Попко в Telegram.

У КМВА зазначили, що це була друга атака російських безпілотників на українську столицю за місяць. БПЛА були запущені з півдня.

"Щоб дістатися столиці, БпЛА рашистів подолали складний маршрут протяжністю мало не 1000 км. На атаку Києва беспілотники заходили з північного напрямку. Але складні маневри ворога не стали на заваді нашій протиповітряній обороні", — сказано в повідомленні.

В адміністрації заявили, що сили ППО України змогли збити всі повітряні цілі на підступах до Києва. Це близько десятка ворожих дронів. За попередньою інформацією, у столиці не зафіксовано руйнувань, повідомлень про жертви не надходило.

Нагадаємо, що Росія масово атакувала Україну дронами-камікадзе. Повітряні сили попередили про активність ворожих БПЛА ще ввечері 17 листопада. Про скасування загрози оголосили лише вночі 18 листопада. Ворожі дрони пролетіли безліч областей.

Як розповів керівник центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко, РФ може почати більш активно застосовувати вироблені дрони. За його словами, у Росії триває будівництво заводу з виробництва аналогів іранських БПЛА Shahed, які застосовуватимуть для атак на об'єкти енергетики України.