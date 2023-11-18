Винесли уроки: ЗС РФ створюють багаторівневу оборону на лівому березі Херсонської області, — ISW

За словами аналітиків, окупанти замінували територію навколо Кринок, де утримують позиції ЗСУ. Ба більше, ЗС РФ не розміщують сили на безпосередній лінії фронту.

Російські війська винесли уроки з оборони в Запорізькій області, а тому створюють багаторівневу оборону на лівому березі Херсонської області. Про це повідомили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

У новому звіті від 17 листопада зазначено, що в Генштабі ЗСУ вже визнали, що у росіян у Херсонській області є серйозна лінія укріплень. Ба більше, аналітики впевнені, що ЗС РФ протягом кількох місяців зводили там складні бліндажі.

Також, як вважають експерти, окупанти замінували територію навколо Кринок (30 км на північний схід від Херсона). У цьому населеному пункті позиції утримують Сили оборони України. Примітно також те, що, як ідеться у звіті, ЗС РФ не розміщують сили на безпосередній лінії фронту. Можливо, вони намагаються захистити живу силу від ударів артилерії ЗСУ і БПЛА.

У ISW повідомили, що командування ЗС РФ у Херсонській області не стало вводити в бій додаткові сили 70-ї мотострілецької дивізії та 7-ї десантно-штурмової дивізії. Їх вирішили зберегти в тилових районах або на другорядних ешелонах оборони.

Однак, як зазначили аналітики, ЗС РФ у Херсонській області не створили суцільних видимих оборонних укріплень. Передбачається, що вони побудували розосереджену мережу окремих укріплень. Вони можуть бути ефективними в тому разі, якщо ЗСУ не зможуть їх виявити, що буде куди легше в зимових умовах.

Нагадаємо, що спікер Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що заважає наступу ЗСУ на лівому березі Херсонщини. За її словами, погіршення погодних умов ускладнює бої. Це стосується як окупантів, так і українських захисників.