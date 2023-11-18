"Атеш" проник на територію частини Росгвардії в Євпаторії: що вдалося дізнатися (фото)

Партизани довідалися про місце та час наради командування частини Росгвардії. Крім цього, вдалося дізнатися про кількість військової техніки та особового складу ворога.

Українське підпілля проникло в одну з частини Росгвардії в тимчасово окупованій Євпаторії в Криму. Про це повідомили в партизанському русі "Атеш" у Telegram.

"Атеш" проник у частину Росгвардії в Євпаторії", — йдеться у повідомленні.

Партизани зазначили, що агент підпілля зробив "вилазку" в одну з частин Росгвардії в Євпаторії, в результаті чого вдалося зробити розвідку та дізнатися кількість військової техніки та особового складу окупантів.

Крім цього, "Атеш" довідався про місце та час наради командування частини Росгвардії.

"Результати не забаряться!" — наголосили в партизанському русі.

Також українське підпілля поділилося координати цієї частини Росгвардії в Євпаторії — 45.1994020, 33.3856357.

Частина Росгвардії в Євпаторії

Нагадаємо, 16 листопада в партизанському русі "Атеш" повідомили, що Збройні сили Російської Федерації створили нові вогневі точки біля тимчасово окупованої Євпаторії. Зокрема, їх було виявлено під час розвідки оборонної місцевості між Євпаторією та Сімферополем. В "Атеш" наголосили, що ворог осів на території розважального комплексу "Сонечко", а вздовж трави виставив контрольно-пропускні пункти та вогневі точки.

27 жовтня стало відомо, що українське підпілля проникло на територію військової бази ворога в Євпаторії. Партизани наголосили, що ворог продовжує укріплювати місто.

18 жовтня партизани розповіли про те, що зафіксували перекидання російськими окупантами радянських самохідних артилерійських установок 2С1 "Гвоздика" в Євпаторію. На думку підпілля, російські військові зазначають великих втрат на фронті, тому змушені вдаватися до використання застарілої техніки.