Колаборант заявив, що ціллю ударів стануть військові бази у Польщі, а на ракети нанесуть російське маркування.

Україна готує провокацію у Польщі, щоб звинуватити у ній Росію. Про це в інтерв'ю російському журналісту заявив так званий "виконувач обов'язків губернатора Херсонської області", колаборант Володимир Сальдо.

За його словами, Україна планує "бомбити Польщу". Для ударів вона навмисно переробляє "натівські ракети".

Сальдо також заявив, що ціллю ударів стануть військові бази у Польщі, а в цих ударах планують звинуватити Росію.

"Я знаю, що режим Зеленського готує удар по базах у Польщі. Зараз вони переробляють далекобійні ракети, які НАТОвці дали, спеціально наносять російське маркування, щоб вдарити по Польщі та звинуватити Росію", – видав Сальдо.

Нагадаємо, що не так давно Сальдо пережив замах і трималий час перебував у важкому стані. Напередодні повідомлялося про два замахи на керівника обласної окупаційної адміністрації.

Раніше повідомлялося, що СБУ розслідує понад 8 тисяч проваджень щодо колаборантів. Один із нещодавно оголошених вироків стосувався поплічника російських окупантів Володимира Сальдо, який нині керує захопленими територіями Херсонщини.