"Абсолютно інший рівень": аналітики розповіли, що приховує новий український дрон "Морок" (фото)

Дрон може здолати 800 кілометрів. Аналітики припускають, що йдеться про спеціалізований дрон-камікадзе на основі дрона-мішені. З нього могли зняти такі елементи, як парашут та систему зв'язку, що робить його легшим.

Українські волонтери Сергій Притула, Сергій Стерненко й Ігор Лаченков показали новий український дрон-камікадзе "Морок". Перша серійна партія цих БпЛА вже готується до передачі Силам оборони України. Про це пише Defense Express.

Аналітики розгледіли, що попри те, що дрон на фото був "розмитий", його вже активно прив'язують до українського дрона RZ-60 від однієї приватної компанії та державного інституту.

RZ-60 розроблявся як бюджетний дрон-мішень для тренування розрахунків ППО ЗСУ. У 2019 році його успішно продемонстували військовим у дії. Він доволі недорогий.

Втім аналітики зазначають, що дрон, який показали волонтери, не зовсім RZ-60. Тут не співпадає дальність та вага бойової частини. Якщо для RZ-60 дальність становить до 300 км, а вага бойової частини — 3 кг, то у "Морока" — 800 км та 30 кг.

"А це означає абсолютно інший рівень, який міг бути досягнутий лише шляхом доволі глибокого доопрацювання конструкції. Бо в іншому випадку досягти кратного збільшення дальності та одночасно з цим й збільшення бойової частини у понад 10 разів фізично неможливо", — пише видання.

Дрон "Морок"

Автори публікації припускають, що йдеться про спеціалізований дрон-камікадзе на основі дрона-мішені. З нього могли зняти такі елементи, як парашут та систему зв'язку, що робить його легшим, а шляхом, можливо, збільшення геометричних розмірів, заміни двигуна та зменшення вимог до тривалості експлуатації вдалося досягти й дальності його польоту у 800 км.

"Водночас прив'язка "Морока" до глибокої переробки RZ-60 залишається лише припущенням. Але саме такий підхід з доопрацювання вже розробленого дрона-мішені у дрон-камікадзе, виглядає вкрай логічним та прагматичним шляхом", — резюмує видання.

Нагадаємо, що у Чорному морі почав діяти український флот морських дронів, а Україна змогла забезпечити такий захист західної частини Чорного моря, який зараз дає змогу працювати морським експортним коридорам.

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