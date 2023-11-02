Український дрон "Генерал Черешня" вперше розбив окупантів на авдіївському териконі (відео)

Під Авдіївкою окупанти намагаються захопити висоту, щоб контролювати коксохімічний завод, але ЗСУ мають чим їм протистояти.

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Бійці 2-го батальйону 47-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України вперше знищили живу силу противника за допомогою вітчизняного дрона "Генерал Черешня-7" на териконі біля міста Авдіївка в Донецькій області. Відповідне відео було опубліковано в Telegram-каналі мелітопольського партизанського загону генерала Черешні в понеділок, 30 жовтня.

За допомогою FPV-дрона українські військові вибили окупантів з району авдіївського терикону. На відео видно, як дрон-камікадзе пролітає над промзоною, а потім знижується, щоб уразити свою ціль.

"На авдіївському териконі відбулося перше ураження живої сили (противника, — ред.) FPV-дроном "Генерал Черешня-7", — підписали партизани відеокадри.

Терикон розташований поруч із коксохімічним заводом в Авдіївці Фото: Мілітарний

Як пише портал "Мілітарний", терикон поблизу Авдіївки важливий для російських окупантів, оскільки дає можливість утримувати вогневий контроль над Авдіївським коксохімічним заводом. Терикон являє собою гору відпрацьованого шлаку, там немає надійних природних укриттів, і розміщувати там військових небезпечно, тому що вони перебуватимуть у полі зору противника. Тому, щоб не дати російським окупантам захопити стратегічну висоту, бійці ЗСУ почали здалеку атакувати їх дронами-камікадзе.

Зазначимо, що дрони "Генерал Черешня" виготовляють у Запоріжжі волонтери ГО "Лабораторія досліджень у сфері оборони". Ударний квадрокоптер запорізького виробництва може літати на відстань понад 10 кілометрів і нести боєприпас вагою півтора кілограма. Його завдання — знищити живу силу і техніку противника.

Засновник проєкту Рудольф Акопян на своїй сторінці у Facebook підтвердив успішне застосування БПЛА:

"З почином нас. Зібрані нами 50 тестових дронів "Генерал Черешня -7", які були передані в підрозділи ударних БПЛА, почали бойове застосування. Відбулося перше ураження живої сили кацапів нашим FPV-дроном "Генерал Черешня-7" одним із підрозділів, які отримали від нас дрони".

Нагадаємо, 31 жовтня ми писали про те, як ЗСУ за допомогою дрона знищили російську установку "Метеорит". Дрон-камікадзе атакував самохідну техніку росіян на Авдіївському напрямку, де останнім часом тривають запеклі бої між українськими військовими та ЗС РФ.

А дещо раніше ми писали про те, що FPV-дрони зупинили наступ ЗС РФ. Російські військові втекли з місця вибуху, але деякі з окупантів загинули під час детонації арсеналу.