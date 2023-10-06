"Генерал Черешня" б'є окупантів: у Запоріжжі створили новий дрон-камікадзе для ЗСУ (відео)

Вироблений у Запоріжжі дрон може літати на відстань понад 10 кілометрів, знищуючи броньовану техніку і живу силу противника.

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Українські військові на передовій отримали експериментальні дрони-камікадзе "Генерал черешня", які розробили волонтери із Запорізької області. Подробиці у своєму сюжеті розповів "5 канал".

Дрони виготовляють у Запоріжжі волонтери ГО "Лабораторія досліджень у сфері оборони". Тестову партію, в якій 20 безпілотних літальних апаратів, уже передали українським військовим, які виконують бойові завдання на Запорізькому напрямку фронту. Після того як дрони покажуть себе в умовах реальних бойових дій, військові нададуть відгуки і них розробникам. Ще 30 дронів воїни отримають від розробників у найближчі кілька днів.

"Ми використовуємо тільки високоякісні компоненти. У нас виходить уже готовий дрон. На нього кріпиться батарея, яка підключається до цього дрона, і він може працювати. Знизу кріпиться боєприпас", — розповів журналістам співзасновник ГО "Лабораторія досліджень у сфері оборони" Рудольф Акопян.

Він уточнив, що ударний квадрокоптер запорізького виробництва може літати на відстань понад 10 кілометрів і нести боєприпас вагою півтора кілограма. Його завдання — знищити живу силу і техніку противника. Розробники запевняють у тому, що їхній безпілотник може знищувати танки, САУ та іншу броньовану техніку противника. Коштує такий БПЛА 14 тисяч гривень. Свою назву — "Генерал Черешня" — він отримав на честь однойменного військового підрозділу.

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Частину запчастин для "Генерала Черешні" закуповують за кордоном, а частину інженери-розробники друкують на 3D-принтері та з листів пресованого карбону. Після того як збірка завершена, безпілотний літальний апарат проходить тестові випробування. Творці вирушають на полігон, де і відбувається обліт техніки, їм важливо зрозуміти, наскільки добре дрон управляється на невеликих відстанях. Після цього його оснащують вантажем, що імітує боєприпас, і спостерігають за тим, як високо може піднятися безпілотник і яку швидкість він розвиває.

Зазначимо, що засновники виробництва планують розширити виробництво до тисячі дронів на місяць. Таким чином вони хочуть забезпечити FPV-дронами всіх військових на Запорізькому напрямку.

"Коли ми все це доводимо до максимально хорошого результату, ми переходимо на складання таких дронів від 500 до 1000 штук на місяць", — підтвердив медійникам Рудольф Акопян.

Зазначимо, що в серпні ми писали про те, як українці збирають бойові дрони "Хрущ". При розробці безпілотника творці використовували комбіновану бойову частину, яка може вражати легкоброньовану техніку та особовий склад противника.

А на початку серпня стало відомо про те, що в Україні розробили дрон-камікадзе "Рубака" з дальністю 500 км. Безпілотники "Рубака" вже використовуються українською розвідкою і добре показали себе в бою. Їхня вартість становить 550 тисяч грн.