Фанера, пінопласт і труби: українці збирають бойові дрони "Хрущ" (відео)

Під час розробки безпілотника використовували комбіновану бойову частину, яка може вражати легкоброньовану техніку та особовий склад противника.

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Українські військові показали безпілотний летальний апарат "Хрущ", який здатний працювати на відстані 10-20 кілометрів. Відеоролик із дроном опублікував на своєму YouTube-каналі "Мілітарний" у вівторок, 15 серпня.

Дослідницьку лабораторію, в якій працюють над цим українським безпілотником журналістам показав заступник командира ударної роти БПЛА 67 ОМБр Олексій Олексюк. За його словами, мета виробників — забезпечити бійців ЗСУ дронами, які зі своїми технічними характеристиками зможуть працювати на лінії розмежування.

"У дослідницькій лабораторії експериментуємо і виробляємо малосерійні вироби "Хрущ". У команді в нас цивільні інженери, які для нас розробляють фюзеляж літака, наповнюють його електронікою і проводять тестування, різні виїзди та експерименти з ретрансляцією", — сказав Олексюк.

Він також акцентував на тому, що виробництво українського БПЛА буде розширюватися. Мета — збільшити виробництво до 200-250 одиниць за місяць. І це при тому, що зараз за 30 днів команда може зібрати 30 дронів. За словами Олексюка, головна проблема на шляху досягнення цієї мети — компоненти для "Хруща", які на 50% імпортні. Деталі закуповують у європейських країн, а також Китаю та США. Потрібні компоненти не завжди є або приходять із запізненням, що гальмує процес виробництва.

Технічні характеристики українського безпілотника "Хрущ"

Цей безпілотний літальний апарат складається з фюзеляжу, крила, двох двигунів і акумулятора, що допомагає повертати дрон вправо і вліво. А контролювати дрон у небі допомагає кермо висоти. Сам безпілотник керується за допомогою пульта. Для виробництва "Хруща" розробники використовують пінопласт, фанеру, спеціальні плівки та клейонки. А роз'ємом для бойової частини слугує ПВХ-труба.

У БПАК "Хрущ" використовують комбіновану бойову частину, яка може вражати легкоброньовану техніку та особовий склад противника. Бойове навантаження, яке здатен нести цей дрон, дорівнює 1,5 кілограма.

Нагадаємо, наприкінці травня стало відомо, що українські інженери розробили БПЛА "Хрущ". Вони створили ударні БПЛА двох типів: один несе боєприпас вагою 1,5 кг, а другий — 2,7 кг.

А на початку серпня стало відомо про те, що в Україні розробили дрон-камікадзе "Рубака" з дальністю 500 км. Безпілотники "Рубака" вже використовуються українською розвідкою і добре показали себе в бою. Їхня вартість становить 550 тисяч грн.