"Видовищне відео": ЗСУ за допомогою дрона знищили російську установку "Метеорит" (відео)

Дрон-камікадзе атакував самохідну техніку росіян на Авдіївському напрямку, де останнім часом тривають запеклі бої між українськими військовими та ЗС РФ.

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Бійці 47-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України за допомогою дрона-камікадзе знищили російську установку розмінування УР-77 "Метеорит" поблизу села Красногорівка (Донецька область). Відповідні відеокадри було опубліковано на офіційній сторінці бригади у Facebook у вівторок, 31 жовтня.

На відео видно, як оператор безпілотних літальних апаратів направив FPV-дрон до цілі — установки розмінування "Метеорит". Дрон успішно подолав відстань і атакував ворожу техніку. Безпілотник-розвідник, який також брав участь у цій операції, показав, як задимився "Метеорит". А потім протягом кількох секунд його охопило полум'я.

Крім того, українським бійцям вдалося ліквідувати живу силу окупантів — ворожого військового, який рухався траншеями за палаючою УР-77.

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Знищили техніку на мільйони: які втрати ЗС РФ принесли FPV-дрони (інфографіка)

"Видовищне відео. Горить-палає ворожа техніка на Авдіївському напрямку. Підтвердження цього — відео з окулярів операторів роти ударних БПЛА", — підписали військові відеокадри.

Нагадаємо, дещо раніше ми писали про те, що FPV-дрони зупинили наступ ЗС РФ. Російські військові втекли з місця вибуху, але деякі з окупантів загинули під час детонації арсеналу.

А 29 жовтня стало відомо, що ЗСУ зірвали наступ росіян на Красногорівку. Розгромили військових ЗС РФ бійці 31-ї та 110-ї окремих механізованих бригад разом зі 116-ю окремою бригадою територіальної оборони Полтавської області. У бою також взяли участь військові Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.