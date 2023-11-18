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"Потужно": бійці ЦСО "Альфа" показали знищення росіян та їх техніки (відео)

Діана Бондаренко
Ілюстративне фото: знищена російська техніка

За тиждень українським спецпризначенцям вдалося уразити танки, ББМ, артсистеми, РСЗВ, системи ППО, військові авто, системи відеоспостереження "Муром" та ворожі склади, розповіли в СБУ.

Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "Альфа" Служби безпеки України ліквідували 184 російських військових та 152 одиниці бойової техніки за тиждень. Про це повідомили в пресслужбі СБУ в Telegram.

"Ще 184 окупанти та 152 одиниці російської техніки "відмінусували" спецпризначенці ЦСО "А" СБУ. Наші воїни потужно відпрацювали цей тиждень", — йдеться у повідомленні.

У результаті українські спецпризначенці за тиждень змогли знищити:

  • 13 танків;
  • 21 ББМ;
  • 17 артсистем;
  • РСЗВ;
  • дві системи протиповітряної оборони;
  • 67 військових авто;
  • шість систем відеоспостереження "Муром";
  • 72 укріплення та вогневих позицій;
  • чотири склади з боєприпасами та один з паливно-мастильними матеріалами;
  • 184 окупанти.

Крім цього, спецпризначенці СБУ разом у координації з артилеристами Збройних сил України ліквідували ще 155 російських та уразили 38 одиниць ворожої техніки.

Бійці опублікували відео, у якому показали, як виявляли російську бойову техніку за допомогою безпілотних літальних апаратів та завдавали вдалих ударів по ній та особовому складу Збройних сил Російської Федерації. В результаті чого техніка ворога переставала функціонували, а російські військові гинули.

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Нагадаємо, 17 листопада українські військові знищили російську важку вогнеметну систему ТОС-1А "Солнцепек" на лівому березі Херсонської області. ЗСУ зафіксували ворожу техніку та "скинули" на неї декілька снарядів.

У пресслужбі ССО 17 листопада повідомили, що на Південному напрямку бійці змогли уразити російський вантажний автомобіль "Урал-4320" разом із боєкомплектом до РСЗВ БМ-21 "Град". За допомогою FPV-дрона військові пошкодили сам РСЗВ "Град".