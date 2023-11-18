"Вип'ємо кави і розморозимо контакт": Шольц заявив про бажання поговорити з Путіним

Канцлер Німеччини не бачить, щоб російський диктатор пішов на поступки в повномасштабній війні з Україною. У Кремлі кажуть, що Володимир Путін готовий до контактів, але наполягають на результативності діалогу.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц налаштований на розмову з російським президентом Володимиром Путіним, щоб "розморозити" контакт. Про це глава уряду заявив на виступі в селі Нутеталь землі Барнденбург, повідомила радіостанція "Німецька хвиля".

Олаф Шольц сказав, що дату передбачуваної розмови ще не призначили. Шольц не бачить сценарію, за якого РФ пішла б на поступки в контексті повномасштабної війни в Україні. Інших подробиць канцлер не навів.

"Не можна діяти за принципом: "Я вип'ю з ним каву і в підсумку ми про щось домовимося. Не схоже, щоб Путін був готовий взяти участь у чомусь", — підкреслив глава уряду.

Шольц закликав Путіна зробити крок на шляху до миру і вивести війська з України.

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков 12 листопада розповідав про відкритість Путіна до контактів. У Кремлі кажуть, що діалог має бути результативним, а не заради самого процесу.

Президент РФ і канцлер Німеччини після початку повномасштабного вторгнення російських військ в Україну спілкувалися телефоном 11 разів, зокрема 3 рази — у тристоронньому форматі за участю президента Франції Емманюеля Макрона. Очна зустріч лідерів у Кремлі була 15 лютого 2022 року.

Нагадаємо, правляча коаліція канцлера Шольца погодилася збільшити військову допомогу Києву вдвічі, до 8 млрд євро.

Німеччина також готує зимовий пакет допомоги для України з метою створення "захисного щита". Пакет оцінюють у 1,4 млрд євро, до нього увійдуть системи ППО Patriot, Iris-T, Gepard тощо.