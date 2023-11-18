"ІПСО від п'яного Медведєва": у РФ розганяють історію про "втечу" льотчика ЗСУ на Су-27, — ГУР

За легендою росЗМІ, старший офіцер Повітряних сил ЗСУ нібито співпрацював з окупантами від початку повномасштабного вторгнення. Українська військова розвідка називає це типовим вкидом через масову здачу в полон російських офіцерів і пілотів із технікою.

Російські пропагандисти 18 листопада активно поширюють відомості про "втечу" льотчика ЗСУ до Росії на викраденому літаку Су-27. Зараз його нібито перевіряють спецслужби.

Першим про "втечу" українського пілота повідомив російський блогер Олексій Воєвода. Він також є військовим льотчиком і пілотом вертольота Ка-52. Воєвода каже, що організував "втечу" командира ланки, старшого офіцера ЗС ЗСУ.

Так званий міністр інформації "ДНР" Данило Безсонов зазначив, що льотчик нібито таємно співпрацював зі ЗС РФ від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Чи втік льотчик ПС ЗСУ: позиція ГУР Міноборони України

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України агентству УНІАН заявили, що ця інформація абсолютно не відповідає дійсності.

"Це примітивне і прострочене ІПСО рівня максимально п'яного [заступника голови Радбезу Росії Дмитра] Медведєва", — розповів представник ГУР МО Андрій Юсов.

Російська інформаційно-психологічна операція з пілотом ЗСУ — це відповідь на масову здачу в полон і перехід на бік України російських окупантів, зокрема офіцерів і пілотів із технікою, каже Юсов.

Джерела видання "Українська правда" додали, що всі льотчики Повітряних сил і Сухопутних військ ЗСУ перебувають на своїх місцях.

Нагадаємо, ЗС РФ готуються до постачання ЗСУ західних винищувачів і придумали використовувати літак ДРЛО разом із ЗРК С-400. Літаки F-16 володіють сучасними технологіями й засікти їх — не просте завдання.

У листопаді росіяни накопичували на авіабазі "Енгельс" у Саратовській області стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160. Поруч із літаками було видно контейнери, в яких могли зберігати ракети.