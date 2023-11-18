Світовий рекорд: снайпер СБУ ліквідував військового РФ з відстані майже 4 кілометри (відео)

Спецпризначенець стріляв по загарбнику з української гвинтівки "Володар Горизонту". Примітно, що українець не раз влучав у ціль з далекої відстані. Він побив особистий рекорд, який становив 3540 метрів.

Снайпер Служби безпеки України встановив світовий рекорд — ліквідував російського окупанта з дистанції в 3,8 кілометра. Про це повідомила пресслужба СБУ в коментарі "РБК-Україна".

Спецпризначенець зробив постріл з української гвинтівки "Володар Горизонту", його попередній рекорд становив 3540 метрів.

На опублікованих кадрах видно влучання і страх загарбників, які стояли поруч.

"Снайпери СБУ змінюють правила світового снайпінгу, демонструючи вміння ефективно працювати на фантастичних дистанціях", — додала спецслужба.

Нагадаємо, у Силах оборони України служить елітний снайпер, командир снайперської групи "Привидів Бахмута". Він узяв на себе відповідальність за ліквідацію 113 військових РФ за останні дев'ять місяців.

У вересні цього року російські окупанти хотіли облаштувати позиції на кордоні РФ із Харківською областю. Групу загарбників ліквідували снайпери із загону Держприкордонслужби України.