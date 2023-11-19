"Зможемо припинити те, що робить Росія": у ЗСУ відповіли, як F-16 вплинуть на хід війни (відео)

У Повітряних силах підкреслили, що Україні потрібні літаки, здатні завоювати перевагу у повітрі. Винищувачі F-16 можуть не лише уражати ворожі цілі, але й захистити населення від атак ЗС РФ.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відповів, яку роль у війні можуть зіграти винищувачі F-16. Про це відомо з його коментаря в ефірі телемарафону від 19 листопада.

"Змінять хід війни літаки, і дуже серйозно змінять", — заявив він.

Військовий наголосив, що важлива, щоб F-16 не програвали російським літакам за тактико-технічними характеристиками. З його слів, Україні потрібні сучасні винищувачі, які зможуть завоювати перевагу в повітрі.

"Багатоцільовий літак F-16 може завдавати ударів по наземних, надводних та повітряних цілях, плюс захистити державу всередині від ракет та дронів", — розповів Ігнат.

Він зазначив, що літаки вирішать цілу низку завдань. Речник Повітряних сил переконаний, що F-16 можуть суттєво вплинути на перебіг війни.

"Подивіться, скільки керованих авіабомб запускає противник. За допомогою саме авіаційних комплексів, як F-16, ми зможемо припинити те, що робить Росія. А саме відігнати російську авіацію якомога далі й прикрити з повітря наші наземні війська", — додав Ігнат.

Коментар Юрія Ігната (про F-16 — з 4:24)

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський відповів, чому Україна відправляє мало пілотів на закордонні навчання на винищувачах F-16. З його слів, відправивши більше бійців, держава ризикувала б втратити власний флот.

У Росії поширюють інформацію про нібито втечу українського льотчика на викраденому літаку Су-27. Українська розвідка прокоментувала чутки, назвавши їх "ІПСО рівня максимально п'яного Медведєва".