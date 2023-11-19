"Вже були обговорення": у Повітряних силах пояснили, чи скоротять тривоги при загрозі МіГ-31 (відео)

Повітряні сили відразу скоротять тривалість повітряної тривоги, коли матимуть відповідне рішення, заявив представник повітряного командування Ігнат.

При старті російського винищувача МіГ-31 в Україні оголошують повітряну тривогу, яка може тривати більше три години і загрожує економіці та підприємствам, які вимушено зупиняються. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чи прийнято рішення щодо скорочення тривалості сигналу повітряної тривоги. Про це офіцер заявив у ефірі Всеукраїнського телемарафону.

Ігнат відповів на питання журналістів, які нагадали про заяву президента України Володимира Зеленського щодо шкоди тривалих тривог. Зокрема, очільник держави запропонував подумати над рішенням, яке б дозволило не зупиняти економіку через носіїв ракет "Кинджал". На думку офіцера, "у невеликому колі відбулось обговорення у цього питання". Однак рішення поки що немає. Коли воно буде, Повітряні сили його виконають.

"Буде таке рішення — Повітряні сили будуть виконувати, тут без варіантів. Про те, коли воно буде, я не маю такої інформації", — заявив Ігнат.

Обстріли України — деталі

Зазначимо, російське командування застосовує балістичні ракети "Кинджал" з перших днів вторгнення в Україну, інформували ЗМІ. Частину з них вдалось збити силам ППО України. Зокрема, у Повітряних силах ЗСУ у серпні 2023 року повідомили, що вдалось знешкодити 13 "Кинджалів" протягом 20 місяців війни.

Про те, скільки ж ракет цього типу випустив ворог, відшукати даних не вдалось. Однак, Генштаб ЗСУ повідомляв про кілька випадків: у травня 2022 року росіяни вдарили по базах відпочинку під Одещиною (поранено двоє людей), у серпні 2022 року — по Вінниччині (були влучання по військовій інфраструктурі, про кількість постраждалих не повідомили), у березні 2023 року (по об'єктах критичної інфраструктури), у травні 2023 року — по Києву. При цьому 6 травня 2023 року стало відомо про перше успішне збиття першої ракет "Кинджал", а 16 червня їх збили шість штук — використали ЗРК Patriot.

Зазначимо, 15 листопада президент Зеленський доручив командуванню знайти рішення, щоб злети Міг-31, носія "Кинджалів", не шкодили українській економіці. При цьому Юрій Ігнат пояснив, що тривоги стали довші, оскільки росіяни почали дозаправляти винищувачі у повітрі. Між тим експерт пояснив, чим це загрожує українському бізнесу: як мінімум, паралізується торгівля, бо люди не можуть придбати продукти в закритих магазинах.

Нагадуємо, бійці ЗСУ показали влучання по комплексу ППО "Панцирь-С1" ЗС РФ на Херсонщині: снаряд до цілі пролетів більш як 60 км. Водночас західні ЗМІ розповіли про загрози для постачання болгарських снарядів. Зі слів власника компанії-виробника, в країні діють російські спецагенти.