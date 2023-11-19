Вели під вибухами: у Авдіївці "Білі янголи" врятували двох породистих коней, — МВС (відео)

Здичавілих коней виводили дорогою, від якої до позицій ЗС РФ було приблизно три кілометри, ідеться у повідомленні пресслужби МВС.

Двоє породистих коней майже рік гарцювали у районі Авдіївки, чудом виживши після російських ударів по фермі, де їх утримували власники. Рятувальники з "Білих янголів" відшукали тварин і вигадали складний план, щоб їх евакуювати. Тварин виводили з Авдіївки у супроводі російських артударів. Про деталі порятунку коней розповіла пресслужба МВС у Telegram-каналі відомства.

У дописі вказано, що до російського вторгнення у селі Ласточкине на захід від Авдіївки працювала ферма, де розводили коней. Весною 2023 року росіяни вдарили по фермі, убивши майже 300 тварин різних порід. Після цього евакуювались власники разом з тваринами, яким вдалось вижити. Однак двоє коней втекли і прожили під російськими обстрілами майже рік, ідеться у повідомленні пресслужби МВС.

Ласточкине - посередині (за 3 км) між флангами на Авдіївському відрізку Фото: DeepState

До порятунку здичавілих взявся підрозділ "Білі янголи" Нацполіції разом з некомерційною організацією "Порятунок тварин Харків". Один з членів організації був професійним конюхом, мав коня. Тому планували відшукати "мустангів" посеред руїн і сподівались, що вони підуть за іншою твариною.

З'ясувались, що піймати здичавілих коней не зовсім просто. Спершу їх виявили за 4 км від Ласточкиного — серед руїн Авдіївки. Потім поліцейським довелось стежити за ними 5 кілометрів, потім вертатись назад і разом з волонтерами підманювати тварин.

Врешті, "план спрацював", вказали "Білі янголи": коні довірились "побратиму", яким керував волонтер. Після цього, ідеться у дописі, останні жителі Авдіївки бачили "сюрреалістичну картину": на тлі обстрілів росіян руїнами міста ішли два коня, попереду — вершник, позаду — поліція та військові.

Зазначимо, "Білі янголи" — спеціальний підрозділ Нацполіції, який займається евакуацією з найгарячіших точок на лінії боїв. Саме ці люди вивозять жителів населених пунктів, до яких впритул наблизилась війна — їх везуть прямо з-під російських обстрілів.

Згідно з повідомленням голови місцевої військової адміністрації Віталія Барабаша, у Авдіївці досі проживає приблизно тисяча цивільних, яких евакуюють по чотири особи на день. Одна з останніх мешканок міста — вчителька української мови Раїса Костричко, розповіла пресслужба МВС. Незабаром після того, як стало відомо про жінку, її вдалось вивезти у безпечне місце, писав Фокус.

Нагадуємо, 17 листопада волонтери спільноти DeepState проаналізували події під Авдіївкою. Вказали, що бійці ЗСУ відбивають штурми ЗС РФ, але загальна динаміка ситуації — "не позитивна". Водночас українські Сили оборони продовжують завдавати ударів по позиціях ЗС РФ на лівому березі Дніпра. Наприклад, вдалось дістати до установки "Панцирь-С1", розташованій за 60 км від правого берега.