Битва за Авдіївку: динаміка непозитивна, але більшість штурмів ЗСУ відбивають, — DeepState

За словами аналітиків, ЗС РФ продовжують тиснути біля Новокалинового, а також надсилають підкріплення в Красногорівку.

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Російські окупанти продовжують наступ на Авдіївському напрямку. Так, вони проводять операції біля Новокалинового, а також штурмують позиції захисників біля Коксохімічного заводу. Про це повідомили аналітики DeepState.

У звіті від 17 листопада сказано, що ЗС РФ у четвер 16 листопада штурмували АКХЗ, але успіхів не мали. Ба більше, біля Ясинуватої окупанти пробили лобову оборону ЗСУ, проте артилерія не дає їм закріпитися на позиціях.

"Проте це тимчасові міри і рано чи пізно противник закріпиться", — зазначили аналітики.

У DeepState повідомили, що росіяни відправляють підкріплення в Красногорівку. ЗС РФ намагаються рухатися на південь від терикона.

"У смузі 53 ОМБр (ворог, — ред.) лізе на Тоненьке і Північне, а в смузі 59 ОМБр проводить штурмові дії в межах населеного пункту Первомайське", — йдеться у звіті.

Один із бійців, який обороняє Авдіївський коксохімічний завод, розповів:

"Зі вчорашнього вечора СПГ щільно працювала по будівлях, вранці підключилися 2 танки і беха, яких ніхто не покарав. Вони почали розбирати будівлі, у нас було пряме в стінку і в сходи залетіло теж, вони відстріляли бк і пішли на відкат. Потім почали працювати міномети з Красногорівки, половина з яких стріляла димами, потім полізла піхота малими групами під прикриттям fpv (вони 2 дні накопичували сили за ж/д), але під парканом наша піхота дала хорошу відсіч".

За словами аналітиків, біля Авдіївки ситуація важка, динаміка дуже непозитивна. При цьому більшість штурмів вдається відбити.

Карта боїв під Авдіївкою Фото: DeepState

Нагадаємо, що у Зеленського заявили, що Захід розуміє наслідки війни в Україні. За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, західні партнери, які надають Україні зброю, інвестують у майбутнє всього світу.