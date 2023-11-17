Битва за Авдеевку: динамика неположительная, но большинство штурмов ВСУ отбивают, — DeepState

По словам аналитиков, ВС РФ продолжают давить возле Новокалиново, а также присылают подкрепление в Красногоровку.

Related video

Российские оккупанты продолжают наступление на Авдеевском направлении. Так, они проводят операции у Новокалиново, а также штурмуют позиции защитников у Коксохимического завода. Об этом сообщили аналитики DeepState.

В отчете от 17 ноября сказано, что ВС РФ в четверг штурмовали АКХЗ, но успехов не имели. Более того, у Ясиноватой оккупанты пробили лобовую оборону ВСУ, однако артиллерия не дает им закрепиться на позициях.

"Однако эти временные меры и рано или поздно противник закрепится", — отметили аналитики.

В DeepState сообщили, что россияне отправляют подкрепление в Красногоровку. ВС РФ пытаются двигаться южнее террикона.

"В полосе 53 ОМБр (враг, — ред.) лезет на Тоненькое и Северное, а в полосе 59 ОМБр проводит штурмовые действия в пределах населенного пункта Первомайское", — сказано в отчете.

Один из бойцов, который обороняет Авдеевксий коксохимический завод, рассказал:

"Со вчерашнего вечера СПГ плотно работала по зданиям, утром подключились 2 танка и беха, которых никто не наказал. Они начали разбирать здания, у нас было прямое в стенку и в лестницу залетело тоже, они отстреляли бк и пошли на откат. Потом начали работать минометы из Красногоровки, половина из которых стреляла дымами, затем полезла пехота малыми группами под прикрытием fpv (они 2 дня накапливали силы за ж/д), но под забором наша пехота дала хороший отпор".

По словам аналитиков, у Авдеевки ситуация тяжелая, динамика очень неположительная. При этом большинство штурмов удается отразить.

Карта боев под Авдеевкой Фото: DeepState

Напомним, что у Зеленского заявили, что Запад понимает последствия войны в Украине. По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, западные партнеры, которые предоставляют Украине оружие, инвестируют в будущее всего мира.