Виробництво дронів в Україні та РФ: Ігнат порівняв можливості

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат вважає, що в Україні склалася сприятлива ситуація для нарощування власного оборонного виробництва.

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат вважає, що незважаючи на складнощі, перспективи України у виробництві безпілотних літальних апаратів кращі, ніж у Росії. Про це в неділю, 19 листопада, спікер заявив в ефірі єдиного національного телемарафону.

На думку спікера Повітряних сил, Україна перебуває в найкращих умовах, тому що проти Росії ввели безліч санкцій і закрили доступ до новітніх західних технологій. Водночас західні країни надають величезну допомогу Україні, якою необхідно скористатися, щоб наростити власне оборонне виробництво, зокрема бойових бронів.

"Дронів багато не буває, треба нарощувати ці системи. Ми, можливо, навіть у кращій позиції, ніж та сама Росія, тому що маємо доступ до західних технологій. Це дуже важливо. Там потрібно не тільки знищувати загарбників на фронті, а й кошмарити агресора на російській території. Дронів завжди потрібно більше і ще більше", — зазначив Юрій Ігнат.

За словами спікера ПС ЗСУ, армія дронів українського виробництва сприятиме тому, щоб бойові дії перемістилися на територію країни-агресора. Це перетягне фокус уваги росіян, послабить терор українських населених пунктів і змінить картину війни.

"Саме кількість ударних безпілотників дасть нам змогу тривожити Росію на її території, як вони тероризують нас", — вважає Юрій Ігнат.

Водночас спікер висловив упевненість у тому, що Росія також буде прагнути максимально збільшити власне виробництво дронів.

Ігнат також зазначив, що у ворога зменшуються запаси ракет, і поповнювати їх проблематично.

Нагадаємо, українські дрони "Бобер" завдали РФ збитків на $900 млн. Дрони-камікадзе повністю українського виробництва можуть пролетіти до 800 кілометрів, атакуючи цілі в Криму і на інших тимчасово окупованих територіях.

Раніше Фокус писав, що взимку будуть вибухи в Росії. Українські дрони-камікадзе "Морок" готуються до атаки. Дрон "Морок" здатний нести 30 кг вибухівки і пролетіти 800 км углиб території російських окупантів.