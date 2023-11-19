Паркан завдовжки 180 км: армія Латвії побудує інфраструктуру безпеки на кордоні з РФ

3 листопада вже звели огорожу протяжністю 92,1 км на кордоні Латвії та Білорусі. До кінця року загальна його протяжність становитиме 112 км.

Щоб прискорити темпи будівництва інфраструктури безпеки на кордоні Латвії та РФ, влада країни збирається залучити Національні збройні сили (НЗС). Про це повідомляє Delfi з посиланням на повідомлення Міністерства внутрішніх справ країни.

Влада оцінила можливість залучення ресурсів НВС. Повідомляється, що Державне агентство нерухомості (VNī) контролюватиме перебіг робіт і звітуватиме щодо виконаного обсягу робіт, у т.ч. щодо закупівлі матеріалів, техніки, інструментів і техобладнання.

Очікується, що за підтримки армії побудують дві ділянки протяжністю 11,07 км і 8,45 км.

3 листопада на кордоні Латвії та Білорусі побудували огорожу протяжністю 92,1 км, або приблизно 82% від 112 км, які планують добудувати цього року.

До того ж, до літа наступного року завершать будівництво паркану протяжністю приблизно 30 км уздовж водойм. До кінця 2024 року побудують ще 19,9 км паркану.

На кордоні Латвії та РФ також з'явиться приблизно 180 км огорожі та 53 км інфраструктури прикордонної охорони. Значну частину прикордонної смуги біля російського кордону вже очищено від лісу, це дає можливість швидше проводити будівництво.

Огородження на зовнішньому сухопутному кордоні Латвії, згідно з планами, буде збудовано 2024 року. Повністю будівництво інфраструктури східного кордону завершать до 2025 року.

Нагадаємо, що 25 жовтня повідомлялося про те, що Латвія купує HIMARS і ATACMS, а у Вашингтоні погодили контракт на 200 млн доларів.

Також повідомлялося, що Латвія конфіскувала 20 автомобілів у нетверезих водіїв і передасть їх Україні.