"Блукаючі окупанти": ЗС РФ витісняють ЗСУ на Сватівському напрямку, — DeepState (карти)

За даними аналітиків, противник продовжує наступ на різних фронтах, з фокусом на ділянках біля Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та Кринків. На сході погода погіршилася, почався снігопад, що впливає на перебіг бойових операцій, вимагаючи адаптації до нових умов.

Найбільш напружені точки на фронті біля Лиману Першого та Первомайського на Сватівському напрямку, де ворог завдав часткових ударів, змушуючи Сили оборони України відходити та боротися з постійними штурмами. Особливої складності додають так звані "блукаючі окупанти", які губляться в лісі та створюють додаткові проблеми. Про це свідчать дані аналітиків DeepState, опубліковані 20 листопада.

Ситуація в районі Сватового та Куп'янська Фото: DeepState

У районі Кліщіївки на Бахмутському напрямку ворожі сили просуваються до висоти 215.7, створюючи серйозні труднощі для оборони, адже ця висота контролює обстановку в селі. Повідомляють також про необхідність детальнішого вивчення району Шумів і Богданівки, а також про статус терикона шахти Гагаріна, що потребує уточнення.

Ситуація в районі Бахмута Фото: DeepState

На інших ділянках фронту ситуація також напружена. В Авдіївці тривають бої, супроводжувані артилерійськими та авіаційними атаками, а Мар'їнка потрапила під ворожий контроль у додатковому кварталі. Попри спроби окупантів на інших ділянках, успіхи були неоднозначними.

Ситуація в районі Авдіївки Фото: DeepState

"Ворог продовжує тиск на багатьох ділянках, а особливо біля Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки та Кринків. На сході погіршилася погода і почав падати сніг, що внесе свої корективи в особливості ведення бойових дій", — зазначають аналітики.

Нагадаємо, за даними Військової розвідки Великої Британії від 18 листопада, на сході України майже немає перспектив щодо серйозних змін на лінії фронту з настанням холодів.

Також 18 листопада військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зазначив, що командування ЗС РФ останніми днями дало наказ активізувати штурмові дії на кількох ділянках, щоб створити візуалізацію великого наступу по всій лінії фронту.