У Росії запатентували двомісний варіант винищувача Су-57 (фото)

Українські експерти зазначили, що може йтися про створення двомісного варіанту винищувача для Повітряних сил Індії. Тим часом індійська сторона свого часу вийшла зі спільної програми з РФ з проєктування перспективних бойових літаків.

Російська "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) запатентувала двомісний варіант багатоцільового винищувача Су-57. Як повідомили 19 листопада оглядачі "Мілітарного", раніше двомісну модифікацію цього літака розглядали винятково в рамках спільної програми РФ та Індії з розроблення перспективного винищувача FGFA.

Зазначимо, що на сайті російської Федеральної служби з інтелектуальної власності справді зареєстровано патент на "Багатофункціональний двомісний малопомітний літак", з датою від 17 листопада 2023 року. Але в документі не вказано конкретно, що йдеться про Су-57.

"Винахід відноситься до галузі авіації, а саме до багатофункціональних двомісних малопомітних літаків тактичної авіації та призначений для виявлення й ураження повітряних, надводних і наземних цілей, на над- і дозвукових швидкостях польоту в широкому діапазоні висот, а також виступає повітряним командним пунктом управління під час мережеорієнтованих дій змішаних груп літаків", — йдеться в документі.

Фрагмент патенту двомісного Су-57

Фрагмент патенту двомісного Су-57

Тим часом за інформацією російських ЗМІ, у РФ давно вже говорять про створення двомісних Су-57, водночас згадують слова колишнього віцепрем'єра Юрія Борисова, який ще 2021 року заявив, що Міноборони РФ і КБ "Сухого" планують створення "двопілотної кабіни, яка розширить експортний попит" на літаки цього конструкторського бюро.

Водночас не виключено, що в патенті йдеться саме про новий винищувач для Повітряних сил Індії, зазначили українські експерти. При цьому в матеріалі наголошено, що індійська сторона з 2018 року призупинила свою участь у спільній з Росією програмі зі створення перспективного винищувача, заявивши про наміри зосередити зусилля на власних розробках.

Тоді індійські фахівці порахували, що бойова авіоніка, радари та датчики від російських інженерів не відповідають стандартам бойового літака п'ятого покоління.

Раніше повідомлялося, що російські конструктори позиціонують Су-57, як багатоцільовий стелс-винищувачі п'ятого покоління. Однак західні експерти розповіли, що на озброєнні цього літака знаходяться ракети, які сильно знижують його здатність бути непоміченим.