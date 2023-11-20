"Вдячний за чітку позицію": Зеленський привітав Мілея з перемогою на виборах в Аргентині (фото)

Новообраний президент Хав'єр Мілей відкрито підтримує Україну. Він заявляв, що готовий зустрітися з Володимиром Зеленським.

У президентських виборах в Аргентині переміг Хав'єр Мілей. 20 листопада його привітав з цим у соцмережі X (раніше — Twitter) президент України Володимир Зеленський.

"Вдячний за чітку позицію на підтримку України. Працюватимемо разом над розвитком співпраці та відновленням світового правопорядку, заснованого на міжнародному праві", — написав він.

Публікація Зеленського в X від 20 листопада Фото: Скриншот

Що відомо про Хав’єра Мілея?

53-річний економіст Хав'єр Мілей набрав у другому турі виборів в Аргентині 55% — приблизно на 2 мільйони голосів більше за свого суперника. Він вважається правим лібертаріанцем з радикальними поглядами.

Мілей виступає за відмову від співпраці з Китаєм та Росією, натомість прагне підтримувати відносити зі США та Ізраїлем. Відомо, що він підтримує Україну та завітав на одну з відкритих сесій Конгресу з синьо-жовтим прапором у руках.

"Я приніс український прапор здебільшого тому, що ті з нас, хто підтримує ідеї свободи, не можуть терпіти або підтримувати вторгнення подібно до того, яке Росія зробила в Україні", — пояснював він.

Новообраний президент Аргентини заявляв про свою готовність зустрітися з Зеленським, а лідера РФ Володимира Путіна називав "автократом".

Нагадаємо, 20 листопада в Україну з неанонсованим візитом приїхав голова Пентагону Ллойд Остін. Він повідомив, що привіз у Київ важливе повідомлення.

Також 20 листопада у ЗМІ проінформували, що Фінляндія може закрити кордон з Росією. Доля чотирьох пунктів пропуску, які поки працюють, буде оголошена урядом вже найближчим часом.