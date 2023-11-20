"Зеленський — його прямий начальник": в ОП заперечили конфлікт між Залужним та президентом

Не лише українці, а і західні ЗМІ серйозно піднімають тему відносин між президентом Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ генералом Валерієм Залужним, а також виборів в країні під час війни. У матеріалі The Guardian надано відповіді радника голови ОП Михайла Подоляка щодо цього.

Україна переживає "важкий етап війни, який вимагає найсильнішої і найважчої концентрації". Тож попри висловлювання про наявність конфлікту між двома очільниками — президентом країни Володимиром Зеленським та головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним — його "не може бути за визначенням". Слова радника голови ОП Михайла Подоляка процитувало видання The Guardian у великому матеріалі щодо війни, можливості переговорів з РФ і політичної ситуації в Україні.

Так, радник визнав, що наразі триває важкий етап війни. Цей етап "вимагає найсильнішої і найважчої концентрації", щоб продовжувати протистояння і заперечив наявність конфлікту між Зеленським та Залужним.

Повернення політики до України

На тлі теми виборів президента в Україні The Guardian пише про питання єдності в Україні під час війни.

У виданні нагадують про різку реакцію багатьох представників громадянського суспільства, які заявили, що провести вибори зараз неможливо ні з матеріально-технічної точки зору, ні з точки зору безпеки.

"Більшість розвинутих демократичних країн погоджуються: не можна проводити вибори під час війни. Пріоритет у всіх має бути один — захистити державу", — зазначила голова української ГО "Опора", фахівчиня з питань виборів Ольга Айвазовська.

Зрештою президент виключив проведення голосування наступної весни, але, вибори чи ні, зараз є застереження щодо єдності під час війни.

"Рейтинг Зеленського все ще високий, але також і рейтинг Валерія Залужного, головнокомандувача, якого багато хто розглядає як можливого майбутнього претендента на пост президента, хоча він ніколи не висловлював жодних політичних амбіцій", — йдеться у матеріалі.

Коли Залужний в Economist назвав ситуацію на полі бою "патовою", Зеленський і його радники розкритикували використання цього терміну.

Водночас Подоляк заперечив наявність конфлікту між президентом України та генералом Залужним.

"Зеленський — його (головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного — ред.) прямий начальник, конфлікту бути не може за визначенням", — сказав він.

Тим часом колишній посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький відзначив "сплеск політичного жокейства".

"Політика повернулася в Україну", — вважає він.

Подоляк заперечили наявність конфлікту між Залужним та президентом Фото: РБК-Україна

Про перемовини з Росією

"Давайте прояснимо, реальних переговорів немає. Все це була б оперативна пауза. Росія використала б це, щоб значно покращити свою армію, провести нову мобілізацію, а потім відновити війну зі ще більш трагічними наслідками для України", — наводить The Guardian слова Подоляка з його нещодавнього інтерв'ю.

Конфлікт на Близькому Сході

Напади ХАМАСу на Ізраїль і ізраїльський напад на Газу у відповідь виявилися складними для України з трьох сторін.

По-перше, війна на Близькому Сході призвела до того, що, можливо, вперше від лютого 2022 року Україна не була основною зовнішньополітичною темою для більшості західних лідерів протягом тривалого часу.

По-друге, за словами Зеленського, це означало зменшення постачання боєприпасів в Україну, що загострило і без того критичну проблему для українських військових.

Нагадаємо, в матеріалі Фокусу "Зеленський або Залужний. Чи може бойовий генерал перемогти на виборах в Україні" йшлося про те, чи наважиться верховний головнокомандувач звільнити свого найважливішого генерала через політичні амбіції. А український експерт у коментарі виданню зазначив, що історії про конфлікти із Залужним педалюються з моменту початку повномасштабної війни.