$5 млн на "рівному місці": силовик Лукашенка керує ПВК, яка заробляє на будівництві, — ЗМІ (відео)

Найманці єдиної білоруської ПВК причетні не лише до війни, а й до оборудок з нерухомістю, виявили розслідувачі Belpol. За їхніми даними, оборудками займаються силовик та фінансист Лукашенка.

Очільник Білорусі Олександр Лукашенко дозволив створити єдину приватну військову компанію, яка володіє цілим арсеналом. Компанія під назвою "ГардСервис" сформувалась незадовго до виборів 2020 року, коли придушили протести білорусів проти перемоги нинішнього керівника держави. З того часу ПВК зміцніла, і, крім зброї, займається ще й будівництвом. При цьому засновники компанії тісно пов'язані з людиною з оточення Лукашенка, якого називають "одним з найзловісніших". Про деталі створення та роботи ПВК "ГардСервис" розповіли розслідувачі опозиційної білоруської спільноти Belpol. Відео з матеріалами розслідування викладено у Youtube-каналі спільноти.

Відео про діяльність ПВК "ГардСервис" триває понад пів години і ґрунтується на великому масиві документів, які потрапили до рук Belpol. Розслідувачі починають з того, що пояснюють, яким чином дві засновниці компанії — білоруска Анна Пушкарьова та українка Анна Хмелевська — пов'язані з Лукашенком. Вказують, що жінки причетні до дільності "однієї з найзловісніших фігур білоруської політики і найближчого сподвижника узурпатора Віктора Шеймана". Також до діяльності ПВК дотичний білоруський підприємець Олександр Алексін, наголошують розслідувачі. Алексін — так званий "гаманець Лукашенка", нагадують вони.

Віктор Шейман, займався політичними переслідуваннямми при Лукашенко Фото: З відкритих джерел Олександр Алексін, "гаманець Лукашенка" Фото: З відкритих джерел

ПВК "ГардСервис", як вказано у матеріалі, це єдина приватна військова компанія, якій на території Білорусі дозволено купувати, зберігати та застосовувати "службову та цивільну зброю". До всього, з часом вони почали займатись ще й будівельним бізнесом: все — під прикриттям влади. Зокрема, Шейман, який був коханцем однієї з жінок і фігурує в оборудках компанії, — це людина, яка у Білорусі займається політичними репресіями і відповідає за особисту безпеку Лукашенка. Також він був очільником Радбезу та помічником "білоруського диктатора". При цьому про нинішню посаду цієї людини нічого не відомо — у відео її називають "таємничою".

На відео детально описують посадові оклади очільників ПВК, чим вони займаються та звідки прийшли: у переважній більшості — з силових або оборонних структур Республіки Білорусь. Також перелічують деякі види зброї, які є на балансі компанії, та кількість працівників в окремих підрозділах:

штатна чисельність "ГардСервіс" — 64 ос.;

адміністрація — 9 ос.;

відділ охоронної діяльності — 36 ос.;

наявна зброя — "34 службових пістолети МР-71 "Байкал", два пістолети Лок 17, три пістолети Макарова, три автомати АКС-74, чотири гладкоствольні карабіни і один карабін з нарізним стволом".

Розслідувачі встановили, що під потреби ПВК влада виділила 4,69 га, які належали ФК "Динамо". Компанія почала будівництво, для якого "всі роботи виконувались за мінімальними цінами із застосуванням усіх можливих понижувальних коефіцієнтів". До того ж меблі дістались безплатно зі складів Лукашенко, ідеться на відео. Шляхом певних махінацій "профіт" власників начебто охоронної компанії, яка почала займатись будівництвом, склав близько 5,5 млн дол., заявили автори.

Зазначимо, на початку осені 2023 року Фокус згадував про існування у Білорусі ПВК "ГардСервис". Зокрема, ЗМІ інформували, що частина найманців ПВК "Вагнер", які виїхали з РФ через заколот Євгена Пригожина, увійшли до білоруської військової компанії. Кількома місяцями раніше, у січні 2023 року, про найманців згадувала опозиціонерка Світлана Тихановська: вказувала, що Лукашенко створює приватну армію.

Нагадуємо, у Білорусі готуються до випуску гранатометного комплексу "Сапфір", який здатен випускати по чотири гранати за раз. Тим часом експерти проаналізували, за яких умов Росія зможе втягнути Лукашенка у війну проти України.