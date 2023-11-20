"Немає і не може бути": спікер Ради Стефанчук висловився щодо російської нацменшини в Україні

Очільник парламенту заявив, що народ держави-агресора, який чинить геноцид українців, не може мати ніяких привілеїв у державі.

За словами голови Верховної Ради Руслана Стефанчука, в Україні немає і не може бути ніяких російських національних меншин. Про це він заявив в інтерв'ю в ефірі національного телемарафону.

Він зазначив, що закон про національні меншини не поширюється на спільноти, які представляють країну-агресора. Також Стефанчук наголосив, що у цьому питанні Україна знайшла взаєморозуміння з Венеціанською комісією та Єврокомісією, зокрема, повинен бути принцип взаємоповаги.

"Якщо цей народ не демонструє поваги, а навпаки — здійснює агресію проти України, він не має право користуватися цими правами і його права повинні бути ущемлені в цій частині", — розповів очільник ВРУ.

Також Руслан Стефанчук сказав, що не може йти мови про якісь виключення та привілей в Україні для народу, який чинить геноцид українців.

Власне, що стосується інших нацменшин Стефанчук сказав, що у двосторонніх відносинах з кожною країною повинен працювати принцип взаємності. Тобто, якщо якась країна робить крок для української спільноти, Україна у відповідь готова зробити відповідний крок для цієї спільноти у нашій державі.

Втім він сказав, що такі двосторонні відносини не мають впливати на єдиний стандарт, який існує у країнах Європейського союзу, та має назву "Копенгагенські критерії".

Національні меншини в Україні

Наприкінці вересня в Україні ухвалили зміни до закону про національні меншини. Зокрема, документом передбачається визнання нацменшин, дозволяється використовувати мови цих спільнот у рекламі, під час заходів тощо. Втім під дію цього закону не підпадає російська мова, як мова держави-агресора.

На початку листопада віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що в Україні не існує російської меншини. Вона пояснила, що у нашій державі є російськомовні громадяни, відтак захищати російську мову в Україні не потрібно.

Мовне питання в Україні

За даними опитування Міжнародного республіканського інституту проведеного у вересні 2023 року, українською мовою вдома розмовляє близько 60% населення, а російською – 9%. Згідно із даними опитування, і українською і російською мовами вдома розмовляють 29% респондентів.

Власне, найбільше російською мовою спілкуються на сході України — 24% опитаних, та на півдні України – 16%. Всього при дослідженні було опитано 2 тис. українців у віці від 18 років.

Як нещодавно заявив секретар РНБО Олексій Данілов, в Україні немає заборони на спілкування російською мовою на побутовому рівні. Втім згідно із законодавством, українська мова є обов’язковою у сфері послуг.

Нагадаємо, нещодавно мовознавиця Ірина Фаріон зробила скандальну заяву стосовно українських військових. Зокрема, на її думку, військовослужбовці, які спілкуються російською мовою не можуть називатися українцями.

У відповідь на це студенти вишу, де викладала мовознавиця, вийшли на мітинг з вимогою її звільнити. Невдовзі стало відомо, що Ірину Фаріон звільнили з НУ "Львівська політехніка" з посади професора кафедри української мови.