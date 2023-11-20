Закривають небо над столицею: у Politico розповіли, які системи ППО захищають Київ

За даними журналістів, у Києві працюють німецькі системи ближнього радіусу "Гепард", американські "Авенджери" і MIM-23 Hawks, норвезькі NASAMS, німецькі IRIS-t SLM, Patriot PAC-3 зі США і франко-італійський Eurosam SAMP/T.

На початку повномасштабної війни Збройні сили України активно використовували старі радянські системи ППО середньої дальності, такі як С-300 і Бук М1, для того, щоб захищати Київ від ворожих атак. Проблемою при цьому було те, що ракети для цих систем раніше поставлялися з Росії. Про це повідомляє Politico.

Нині для захисту українського неба задіяні не тільки старі радянські системи, а й сучасні іноземні технології.

Так, системи ближнього радіусу "Гепард" із Німеччини та "Авенджери" зі США здійснюють надійний захист не тільки від ракет, а й від безпілотників. На середній радіус дії в Києві застосовуються американські MIM-23 Hawks, норвезькі NASAMS і німецькі IRIS-t SLM. Що стосується далекобійних установок, у місті використовуються американські Patriot PAC-3 і франко-італійський Eurosam SAMP/T.

Українські військові показали, що здатні інтегрувати західне озброєння в радянську систему ППО. Утім, у Києві очікують, що отримають ще більше установок для захисту неба не тільки над столицею, а й над країною загалом, пише ЗМІ.

Посилення ППО Києва призвело до того, що його жителі почали почуватися в більшій безпеці. Ба більше, до столиці тепер переїжджають українці з інших міст, де система захисту неба слабша. Як наслідок, у Києві та області, за даними ООН, наразі мешкають близько 600 000 переміщених осіб з інших частин країни.

Нагадаємо, що для посилення української протиповітряної оборони (ППО) під час зими на бойове чергування стали додаткові системи NASAMS, які передали партнери.

Раніше представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що західні партнери надали Україні майже всю ту кількість засобів протиповітряної оборони, яку обіцяли, однак цього недостатньо.

Також 31 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що потрібно посилити протиповітряну оборону, щоб потім економити ресурси. Він розповів, що ракета для системи ППО Patriot коштує 4,1 мільйона доларів, тоді як вартість ремонту одного пошкодженого енергоблоку становить 19,1 мільйона доларів.