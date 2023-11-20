Естонський воєначальник назвав причини тривалого контрнаступу ЗСУ

На думку заступника начальника штабу естонської дивізії Янно Мярка, на фронті склалася ситуація, коли українська сторона точно знає, що робить противник, а росіяни точно знають, що роблять ЗСУ.

Російські війська доклали чимало зусиль, щоб не допустити розширення українських плацдармів на Дніпрі або перекидання туди додаткових сил. Втрати РФ там також дуже великі, заявив заступник начальника штабу естонської дивізії з оперативної роботи полковник Янно Мярк у передачі Ukraina stuudio, повідомляє ERR.

Мярк зазначив, що лінія фронту за останній тиждень істотно не змінилася. Збройні сили Російської Федерації, як і раніше, активно наступають у Донецькій області в районі населених пунктів Авдіївка та Мар'їнка. На східному березі Дніпра в Херсонській області, де українські війська почали свою операцію вже понад місяць тому, ЗСУ вдалося розширити свої плацдарми.

Янно Мярк вважає, що війна перейшла у фазу статичного позиціонування і війни на виснаження, причин у тривалого контрнаступу кілька.

"Є низка факторів, чому це сталося. Один із них — це, безумовно, військова допомога Заходу, якої вистачило, щоб підтримувати Україну у війні, але не домогтися вирішального успіху", — зазначив полковник.

Другим фактором, на його думку, є розвиток технологій, зокрема, БПЛА і засобів розвідки. Зараз на фронті склалася ситуація, коли українська сторона точно знає, що робить противник, а противник точно знає, що роблять ЗСУ.

"Тобто дуже важко концентрувати великі підрозділи, тому що противник це бачить і відкриває вогонь із закритих позицій. Тобто діють швидше невеликими підрозділами, і це частина проблеми", — додав він.

Полковник Янно Мярк вважає, що ЗС РФ, як і раніше, мають дуже велику перевагу в озброєнні, техніці, ракетах і боєприпасах, а також у живій силі.

Нагадаємо, 20 листопада повідомлялося, що "Армія дронів" за тиждень знищила техніки ЗС РФ на мільйони доларів. За словами віцепрем'єра Михайла Федорова, за тиждень українські військові змогли ліквідувати 39 танків, 5 систем ППО і 41 БМП ворога.