Мобілізація в Україні: як правильно звільнитися з військової служби
Згідно із законодавством, для звільнення від служби у воєнний час військовослужбовець має подати рапорт на ім'я командира частини.
Нині в Україні запроваджено повномасштабну мобілізацію та воєнний стан. Необхідно зазначити, що навіть за таких обставин військовослужбовці мають можливість добровільного звільнення відповідно до відповідного законодавства. Про це йдеться в Законі України "Про військовий обов'язок і військову службу".
Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", у період воєнного часу діючі військовослужбовці можуть бути звільнені з військової служби в таких випадках:
- за станом здоров'я;
- за сімейними обставинами (вони визначені законодавством);
- за віком;
- у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду.
Для отримання звільнення від військової служби в період воєнного часу, військовослужбовцю потрібно подати рапорт командиру військової частини. У цьому рапорті необхідно чітко вказати підстави для звільнення і додати всі необхідні документи, що підтверджують ці підстави.
Командир військової частини розглядає рапорт військовослужбовця і приймає рішення про звільнення.
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