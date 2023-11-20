"Фортеця у фортеці": ЗС РФ потужно штурмують Авдіївський коксохімічний завод, — офіцер ЗСУ

За словами офіцера Сергія Цехоцького, на Авдіївському коксохімі противника чекає уже багато сюрпризів від українських військових.

Збройні сили Російської Федерації продовжують дуже потужно штурмувати позиції Сил оборони України в районі Авдіївки Донецької області. Зокрема, для цього ворог використовує техніку, нашпиговану вибухівкою. Про це 20 листопада розповів офіцер 59-ої Окремої мотопіхотної бригади ім. Я. Гандзюка Сергій Цехоцький, повідомляє "Еспресо".

За його словами, на Авдіївському напрямку противник намагався запускати так звані камікадзе з техніки.

"Окупанти нашпиговують техніку великою кількістю вибухівки та скеровують її на повному ходу на позиції ЗСУ. Зокрема, це була автомобільна техніка та в одному випадку МТ-ЛБ", – повідомив Цехоцький.

Однак для всіх підрозділів ЗСУ техніка противника є першою ціллю, тому її знищують відразу. Офіцер повідомив, що ворог дуже потужно штурмує Авдіївський коксохімічний завод. Проте ситуація на підприємстві перебуває під контролем українських військових.

"Я раніше про це говорив, що сам завод — це фортеця у фортеці. Тому там готується дуже багато сюрпризів для противника. Ситуація загалом перебуває під контролем", — зазначив Сергій Цехоцький.

Ситуація на Авдіївському напрямку

За оперативною інформацією Генштабу ЗСУ станом на 6:00 20 листопада, на Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити місто Авдіївку. Українські військові стійко тримають оборону. Противник вів наступальні дії східніше Новокалинового, Новобахмутівки, Сєверного та Авдіївки Донецької області, де Силами оборони відбито 12 атак.

Крім того, 9 листопада експерт пояснив, навіщо ЗС РФ потрібна Авдіївка. На думку військового аналітика Івана Ступака, захоплення Авдіївки потрібне Москві, щоб під час президентської виборчої кампанії показати успіх армії РФ.