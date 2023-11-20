Понад 10 тисяч українських дітей перебувають у "таборах перевиховання" в РФ, — Міноборони Британії

За даними британського оборонного відомства, у Росії є щонайменше 43 установи, у яких утримують вивезених з України дітей.

На території Російської Федерації перебувають понад десять тисяч дітей, яких окупанти вивезли з України. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Великої Британії в соціальній мережі X 20 листопада.

Повідомляється, що росіяни тримають неповнолітніх українців у "таборах перевиховання". За інформацією оборонного відомства, таких установ по всій Росії налічується щонайменше 43.

У Міноборони Британії також уточнили, що йдеться про щонайменше 11 тисяч українських дітей, яких окупанти утримують далеко від дому.

"Їхнє просте право на життя і свободу опиняється під загрозою", — йдеться в публікації.

У Міноборони Британії назвали кількість українських дітей, утримуваних росіянами в "таборах перевиховання" Фото: Скриншот

Депортація українських дітей у РФ: що відомо

Нагадаємо, що за даними глави МЗС Естонії Маргуса Тсахкна від 20 листопада, у полоні у Росії перебувають тисячі дітей, депортованих з тимчасово окупованих територій України. За словами міністра, йдеться про 20 000 українських дітей, яких тримають у таборах на території РФ.

Раніше, 25 липня, мер Мелітополя Іван Федоров вказав на те, що неповнолітніх українців примусово вивозять у Росію в супереч усім правовим нормам, а найбільш незахищеними є сироти та діти, яких позбавили батьківського піклування.

За даними Центру національного опору від 21 вересня, Росія обіцяє збільшені виплати за опікунство над українськими дітьми, чиї батьки або родичі перебувають на підконтрольній Україні території.