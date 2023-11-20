"Все передбачено": у ЗСУ пояснили застосування росіянами тягача-камікадзе (відео)
Сергій Цехоцький, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені Якова Гандзюка, наголосив, що командир на місці ухвалює рішення та не чекає вказівок від командира бригади чи іншого керівника, що є перевагою українських військ у боях із російськими загарбниками.
Українські військові частіше фіксують застосування техніки з вибухівкою, яку відправляють на позиції. Сергій Цехоцький, офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ імені Якова Гандзюка, в ефірі "Радіо Свободи" повідомив подробиці.
Він зазначив, що все передбачено й нічого нового у їхніх діях не фіксується. На минулому тижні МТ-ЛБ (легкий броньований багатоцільовий тягач) нашпигували вибухівкою. Російський механік відправляв машину на українську позицію, вистрибуючи з неї на ходу. Техніка так й не доїхала, оскільки була знищена.
"Підіймався великий феєрверк", – пояснив офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади.
Сергій Цехоцький нагадав, що увесь світ побачив на початку жовтня, як чинять росіяни, коли масово активно штурмували Авдіївку. Практично уся їхня техніка, яка була задіяна у наступі, була ліквідована.
Комплексна робота з захисту рубежів триває, тому є успішні результати. З його слів, командир на місці ухвалює рішення та не чекає вказівок від командира бригади чи іншого керівника, що є перевагою українських військ у боях із російськими загарбниками.
"Кожен знає, що йому робити", – повідомив військовий.
Застосування МТЛБ з тротилом
Журналіст Юрій Бутусов 17 листопада повідомив, що росіяни відправили тягач-камікадзе з тоннами тротилу на українські позиції. На шляху до захисників МТ-ЛБ підірвалася на протитанковій міні, а водій вистрибнув з неї.
Російські загарбники вирішили організувати таку "акцію" на Авдіївському напрямку. В техніку вони змогли запхати дві тонни тротилу, що могло завдати серйозної шкоди українським захисникам.
Нагадаємо, у червні російські загарбники вирішили зробити зі старої радянської техніки пересувний об'єкт з вибухівкою. Вони назвали такий зразок "найпотужнішим дроном-камікадзе". Танк нашпигували 6 тоннами тротилу та іншої вибухівки. Техніка наїхала на міну та вибухнула.