Мобілізація, корупція і виплати: Подоляк розповів про новий рівень пропаганди РФ (відео)

За словами радника глави ОП, противник працює з психологами, які уважно стежать за настроями всередині України. У зв'язку з цим порушуються психоемоційні питання.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що російська пропаганда почала виходити на новий рівень і тепер намагається тиснути на певні психоемоційні питання. Про це він розповів в ефірі телемарафону 20 листопада.

За його словами, противник воює одночасно на полі бою та в інформаційній війні, намагаючись дестабілізувати ситуацію всередині України. Для цього підіймається тема мобілізації, соціальних виплат і корупції.

"Ми бачимо певні зміни і по лінії фронту. Зміни в тактиці та стратегії росіян. Це не говорить, що вони щось краще стали робити. Але вони вчаться, щось беруть у нас. З точки зору інформаційної роботи вони теж вчаться", — заявив Михайло Подоляк.

Окремо було зазначено, що рівень пропаганди РФ змінився. Якщо раніше вони говорили про те, що в Україні одні "нацисти" і "всі будуть щасливі тільки з Росією", то зараз прийшло усвідомлення, що всередині країни це не працює.

Противник почав працювати з фахівцями, які розуміють, у якому психоемоційному стані перебуває Україна на другий рік війни. Є певна депресія, каже радник глави ОП, накопичені питання і нерозуміння майбутнього.

У зв'язку з цим пропаганда РФ почала просувати тематику мобілізації, корупції тощо. Для цього використовуються різні медійні майданчики, серед яких і закордонні ЗМІ.

"Росія тисне на певні психоемоційні питання. Тонкі технології, тонкі матерії. "Партнери ваші не дають грошей", "вам обіцяли, що війна швидко скінчиться, а вона не закінчується", "партнери ваші призупиняють військову допомогу". Це все не так, але люди не готові до фактчекінгу. І Росія це все масштабує", — підсумував Михайло Подоляк.

Нагадаємо, 8 листопада повідомлялося, що РФ у Латинській Америці намагається дискредитувати Україну, США і НАТО. За інформацією Держдепу США, Кремль намагається домогтися впливу на ще одному континенті планети. Для цього за допомогою ЗМІ поширюється пропаганда.