Долетіли до західних областей: РФ провела нову масову атаку дронами на Україну

Безпілотники рухалися зі сходу та півдня в бік західних регіонів України. Протягом кількох годин дрони ЗС РФ літали над українськими містами.

У ніч з 20 на 21 листопада російські окупанти провели чергову атаку дронами-камікадзе на Україну. Так, про перші ворожі безпілотники Повітряні сили ЗСУ повідомили ще ввечері 20 листопада.

"Атака "Шахедів" з півдня! Загроза застосування ворожих ударних БПЛА для Запорізької, Дніпропетровської областей!" — йдеться в повідомленні, яке було опубліковано о 20:14 вечора.

Трохи згодом з'явилися повідомлення про рух ворожих дронів із Херсонської області в бік Миколаєва. Також з'явилися дрони і в Харківській області, які тримали курс на північ.

"Група "Шахедів" рухається вздовж Харківської та Дніпропетровської областей у напрямку Полтавщини!" — повідомили Повітряні сили о 21:04.

Потім стало відомо, що безпліотники з Миколаївської області вирушили в бік Одеси, а з Полтавської області — в бік Сум.

"Шахеди" на півночі Одещини, рухаються в бік Вінницької області! Інша група з півночі Миколаївщини рухається вздовж кордону з Кіровоградщиною за північно-західним курсом!" — зазначили в ЗСУ о 22:12.

Уже о 22:17 стало відомо, що в Полтавській області дрони почали наближатися до Миргорода, а з окупованої частини Херсонської області на Миколаївщину залетіли нові безпілотники. Потім Повітряні сили попередили про загрозу БПЛА у Вінницькій та Хмельницькій областях.

О 22:59 групу ворожих БПЛА помітили в Сумській області. Вони рухалися в бік Чернігівської області. О 23:27 було оголошено про небезпеку в Черкаській області. Потім тривогу оголосили в Тернопільській і Чернівецькій областях.

"Група "Шахедів" із Чернігівської області рухається курсом на південь у напрямку Київщини!" — повідомили Повітряні сили ЗСУ о 00:00 21 листопада. Також тривогу було оголошено в Івано-Франківській області.

Пізніше дрони, які перебували в Київській та Вінницькій областях, попрямували в бік Житомирської області. Потім із Житомирщини вони вирушили в Рівненську область.

"Група "Шахедів" поблизу від Шепетівки на Хмельниччині та Коростеня на Житомирщині!" — сказано в повідомленні від 00:48 ночі.

Потім у ЗСУ попередили, що з Рівненської області БПЛА росіян рухаються на Волинь. Пізніше в Рівненську область із Житомирської зайшла ще група безпілотників.

Як повідомив моніторинговий Telegram-канал "Николаевский Ванек", відбій повітряної тривоги через ворожі дрони було оголошено тільки о 02:43 ночі.

Нагадаємо, що експерт розповів, чим небезпечні тривалі тривоги при загрозі МіГ-31. За словами військового аналітика Олександра Коваленка, росіяни можуть запускати винищувачі не тільки з метою обстрілу території України, а також для тренування свого екіпажу і залякування суспільства.