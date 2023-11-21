"Поклали життя, захищаючи суверенітет": у боях на Запоріжжі загинули двоє побратимів (фото)

Ще у жовтні Вадим Медведєв та Ігор Коропецький збирали донати на авто для мінометного розрахунку. Вони загинули 19 листопада, виконуючи бойове завдання поблизу Роботиного.

На фронті загинули двоє захисників з Тернопільщини. Про це 20 листопада повідомила пресслужба Коропецької селищної ради.

22-річний старший солдат Вадим Медведєв та 29-річний солдат Ігор Коропецький були уродженцями села Горигляди. Вони загинули 19 листопада, виконуючи бойове завдання в районі села Роботине на Запоріжжі.

"Ми завжди будемо пам'ятати й шанувати подвиг наших земляків, які поклали життя, захищаючи територіальну цілісність та суверенітет нашої держави", — заявили у селищній раді.

Спільне фото загиблих побратимів Фото: Facebook / Івано-Франківський фаховий коледж Львівського НУП

Відомо, що Коропецький був випускником Івано-Франківського фахового коледжу Львівського НУП. Воїн навчався на спеціальності "Зберігання, консервування та переробка плодів і овочів".

"Дирекція, педагогічний колектив та вся коледжівська спільнота висловлюють щирі співчуття сім’ї, родичам, близьким та друзям з приводу непоправної втрати. Нехай добрий, світлий спомин про захисника України назавжди залишиться у пам’яті рідних, колег, усіх, хто знав його, любив та шанував", — написала пресслужба освітнього закладу.

Фото Ігоря Коропецького Фото: Facebook / Ігор Коропецький

Ще у жовтні Медведєв та Коропецький разом з побратимами збирали гроші на авто для мінометного розрахунку.

Також у жовтні медіа "Суспільне" випустило сюжет, в якому Медведєв освідчився своїй коханій. Захисник розповів журналістам, що познайомився з дівчиною в рідному селі. Він приїхав додому у коротку відпустку, а Діана Кольцова перебувала там як переселенка.

Фото Вадима Медведєва з Діаною Кольцовою Фото: Facebook / Вадим Медведєв

З сюжету відомо, що Медведєв служив мінометником на Запорізькому напрямі. Він розповідав, що захоплювався військовою справою з дитинства.

Фото Вадима Медведєва Фото: Facebook / Вадим Медведєв

Воїн закінчив військовий ліцей та мав за плечима строкову службу в армії. Після повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну одразу мобілізувався. На той момент він не служив вже три місяці.

Нагадаємо, на фронті загинув 20-річний уродженець Дубровиці Михайло Шиш. Хлопець служив бойовим медиком. Відомо, що він втратив життя, витягуючи з поля бою пораненого побратима.

На Вугледарському напрямі у день свого 25-річчя загинув командир підрозділу 72-ї ОМБр "Чорні Запорожці" Сергій Іконніков. Відомо, що поблизу нього підірвався ворожий FPV-дрон.