Сценарій — напад на Польщу: НАТО готується до найбільших навчань з часів Холодної війни

Військові навчання під назвою "Дракон-24" розпочнуться у другу річницю повномасштабного вторгнення РФ в Україну — 25 лютого. У маневрах буде задіяно приблизно 20 тисяч військових із дев'яти країн, включно з Польщею, США, Німеччиною, Великою Британією, Туреччиною, Іспанією тощо.

Північноатлантичний альянс готується провести на території Польщі наймасштабніші військові навчання з часів закінчення Холодної війни. Маневри "Дракон-24" розпочнуться 25 лютого — у другу річницю нападу Росії на Україну — і завершаться 14 березня. Про це 21 листопада повідомило польське агентство Rzeczpospolita.

У матеріалі сказано, що за інформацією командування "Війська Польського", сценарій навчань передбачає військову відповідь на напад зі сходу на Польщу. Підготовка до проведення "Дракон-24" на полігонах у районах Дравсько, Нова-Демба, Бемово-Піске, а також за межами військових зон, уже йде повним ходом.

У навчаннях візьмуть участь 15 тисяч польських солдатів і кілька тисяч військовослужбовців з країн-союзників. Загалом близько 20 тисяч із дев'яти країн, включно з американцями, британцями, французами, німцями, іспанцями та турками.

До їх числа входить батальйон 3-ї піхотної дивізії США, дислокований у Польщі. З польського боку основні сили будуть виставлені сухопутними військами: зокрема, 11-ю Любуською бронекавалерійською і 16-ю Померанською механізованою дивізіями.

У розпорядженні військових буде 3 500 одиниць техніки, зокрема близько 100 гусеничних машин. У маневрах будуть залучені, зокрема, танки Abrams і K2, пускові установки Chunmoo і HIMARS, самохідні артилерійські установки Krab і K9. Крім польських танків, у навчаннях візьмуть участь американські, іспанські та французькі танки.

Крім того, у маневрах будуть залучені військовослужбовці підрозділів спеціального призначення, територіальної оборони, ВПС і ВМФ. Також не виключено, що для участі в навчаннях будуть викликані резервісти.

"На першому етапі Dragon-24 солдати діятимуть у реальності кризової ситуації, а на другому етапі — вже під час проведення оборонної операції. Сценарій передбачає, що наша країна зазнала нападу зі сходу. Тло, яке ми взяли для цих навчань, навіяне подіями в Україні", — підкреслили польські військові.

Нагадаємо, у жовтні сили НАТО провели щорічні військові навчання під назвою Steadfast Noon "Стійкий полудень". У маневрах були залучені платформи для ядерної зброї, оскільки за словами генсека Альянсу Єнса Столтенберга, вони є елементом стратегії стримування на тлі триваючої війни в Україні.