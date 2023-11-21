"Величезна помилка": Зеленський порадив Залужному займатися або війною, або політикою

Президент нагадав, як у 2014 році в політичне поле також "штовхали" військовослужбовців. Він переконаний, що "зірки війни" в кожній партії — це помилка.

Президент України Володимир Зеленський попередив, що втручання генералів у політику ставить під загрозу національну єдність. Таку заяву він зробив на тлі чуток про його конфлікт з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним через оцінку воєначальника ситуації на фронті. Про це відомо з інтерв’ю, опублікованого 20 листопада у The Sun.

Зеленський заявив, що перехід генералів у політичне поле — це помилка. На його думку, військове керівництво в такому разі ризикує добитися непокори з боку своїх підлеглих.

"Різні політичні сили штовхають військових у політику. Це було після 2014 року, коли кожна політична партія хотіла якихось військових, зірок війни, і я вважаю, що це була дуже велика помилка. Їх штовхнули в політику, тому що всі були знищені — репутаційно тощо", — пояснив президент.

Він додав, що, коли військовослужбовці починають займатися політикою, їм вже не до війни.

"Якщо ти керуєш війною, маючи на увазі, що завтра ти будеш займатися політикою чи виборами, то у своїх словах і на передовій ти поводишся як політик, а не як військовий. Я вважаю, що це величезна помилка", — підкреслив Зеленський.

З його слів, в умовах війни не може йтися про непідпорядкування, яке становить загрозу для єдності нації.

"При всій повазі до генерала Залужного і до всіх командирів, які на полі бою, є абсолютне розуміння ієрархії, і все", — сказав український лідер.

Він також прокоментував "гучну" заяву головнокомандувача ЗСУ про стан справ на фронті. Президент переконаний, що жодного відчуття безвиході в Україні немає.

"Ми вдома. Росіяни на нашій землі. Тому патової ситуації немає. Що стосується неба, тут немає безвиході, хоч росіяни й мають у цьому більше сили", — додав Зеленський.

Нагадаємо, можливу суперечку між головнокомандувачем ЗСУ та президентом України вже коментували в Офісі президента. Радник Михайло Подоляк пояснив, що конфлікту "не може бути за визначенням", адже Зеленський — прямий керівник Залужного.

Також Зеленський назвав дві країни, які, на його думку, можуть зупинити наступ ЗС РФ на території України. Він зазначив, що без підтримки Заходу Україна не зможе перемогти.