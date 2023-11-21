Воював в Україні: Путін помилував людожера-сатаніста, який убив кількох підлітків (фото)

Засуджений мав відсидіти 20 років, але в колонії його завербували на війну проти України до "Шторм Z". Пів року він пробув на передовій, де отримав поранення й інвалідність.

У Росії на волі опинився колишній засуджений людожер-сатаніст, який отримав 20 років колонії за ритуальні вбивства підлітків. Він був завербований до "Шторм Z", воював в Україні та був помилуваний Путіним. Про це пише російське видання 76.ru.

Зараз засуджений Микола Оголобяк приїхав на Батьківщину в Ярославську область.

Як писали місцеві ЗМІ, Микола Оголобяк із сімома своїми приятелями вчинив ритуальні вбивства 4 підлітків.

Увечері 28 червня 2008 року члени групи зібралися у квартирі Миколи (Графа) Оголобяка в селищі Текстилі. Після розпивання алкогольних напоїв вони вирішили посвятити в сатаністи члена групи — Ксенію Ковальову. Для цього вони мали принести в жертву тварин, але в цей момент Миколі Оголобяку зателефонували 15-річна Ольга Пухова та 16-річна Анна Горохова. Дівчата були знайомі з Миколою та повідомили, що хочуть зайти до нього в гості. Члени банди вирішили їх принести в жертву замість тварин.

Дівчат напоїли та відвели на пустир. Там за сигналом на них накинулися та вбили за допомогою кинджалів. Над тілами вбитих виголосили спеціальну молитву, яку знайшли в інтернеті, й розчленували їх.

Із убитих зняли скальпи, в однієї з дівчат вирізали серце, в іншої — груди. Все це засмажили на вогні та з'їли.

Наступного дня в гості до Миколи Оголобяка прийшла ще одна пара — 16-річні Андрій Сорокін і Варвара Кузьміна. Їх також убили.

Убиті бандою сатаністів підлітки

За свідченнями свідків, коли вбивали Сорокіна, "Граф" Оголобяк уголос рахував удари. Рахував доти, доки не завдав 666.

Учасник "банди сатаністів" Микола Оголобяк мав вийти на волю не раніше ніж у 2028 році у віці 39 років. Утім, у колонії його завербували на війну проти України, де він провоював пів року. Коли отримав поранення й інвалідність, його помилував Путін.

Нагадаємо, що президент РФ Володимир Путін секретним указом особисто помилував ув'язнених для подальшого їх відправлення в Україну в лавах ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, що полонений "вагнерівець" розповів про загиблих громадян РФ під Бахмутом. За словами найманця, командири ПВК "Вагнер" вдаються до розстрілів підлеглих, а поранених і вбитих не вивозять.