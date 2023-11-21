З логотипом ДШВ: Залужний сфотографувався з дружиною у своєму кабінеті (фото)

На фото головнокомандувач ЗСУ обіймає свою кохану Олену. Пара одягнена в бордові худі з логотипом десантно-штурмових військ.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний сфотографувався зі своєю дружиною Оленою у худі з логотипом десантно-штурмових військ у день їхнього професійного свята. Він опублікував фото у своєму Facebook.

Зазначимо, що на фото головнокомандувач ЗСУ обіймає свою кохану Олену. Пара одягнена в бордові худі з логотипом ДШВ. На емблемі ДШВ зображені золоті крила, а по середині парашут та золотий меч з хвилястим лезом.

Валерій Залужний ніяк не підписав світлину.

Валерій Залужний та його дружина Олена

Також він привітав у Telegram з Днем десантно-штурмових військ Збройних Сил України.

"Вітаю з Днем Десантно-штурмових військ Збройних Сил України! Українські десантники — завжди перші, і це не просто слова чи гасло. Це життєвий принцип. Український десант завжди на найскладніших відтинках фронту. Завжди там, де перемога!" — сказав Залужний.

З його слів, він схиляє голову в пошані і пам'яті за кожним десантником, який віддав життя за Україну, гідність та свободу в боротьбі з російськими окупантами.

"Пишаюся непереможними лицарями Архістратига Михаїла! Мужні і мудрі, шляхетні та відважні — це про еліту Збройних Сил України — український десант!" — наголосив він.

Нагадаємо, 6 листопада в мережі опублікували фото Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного з дружиною Оленою. На світлині подружжя позувало на тлі портрета Залужного з написом "Разом переможемо" та українського прапора з написом "Слава ЗСУ".

20 листопада Фокус повідомляв, що в соцмережах розгорівся скандал — нардепка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла звинуватила головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в тому, що той нібито не вирішує проблеми українських військових. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат відреагував на звинувачення нардепки та заявив, що видаляє її з друзів у Facebook через дискредитацію Залужного.