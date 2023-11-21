"Київ не за три дні": росіяни вже не довіряють своїй армії, — росЗМІ

Попри те, що російська армія мала найбільшу довіру серед свого населення, цього року їй почали довіряти менше осіб. Тим часом довіра до влади серед громадян РФ лише зростає.

Росіяни втратили довіру до своєї армії. Причиною цьому стала тривала війна в Україні. Про це пише видання The Moscow Times посилаючись на дані соціологічної групи Gallup.

Зазначається, що російська армія мала найбільшу довіру у росіян. Зокрема у 2022 році їй довіряли 80% осіб, однак станом на літо цього року лише 75%. Ставлення до армії РФ погіршилося у всіх груп населення незалежно від статі, віку та статків.

Тим часом, як пише видання, довіра до поліції, фінансових установ та судової системи у Росії цього року навпаки зросла. Цьому сприяли силові розгони противників російської влади та винесення судами рішень стосовно осіб, які начебто дискредитували російську армію та поширювали проти неї фейки.

Зокрема, на таке ставлення населення до армії, як зазначається, міг вплинути заколот Пригожина, адже він звинуватив у зраді та некомпетентності керівництво армії.

Також у матеріалі наголошується на тому, що попри розповіді про "сильну армію РФ", війна в Україні триває вже понад півтора року та понесла за собою безліч загиблих та поранених російських військових. Видання наголошує, що Росія й надалі використовує свою "самовбивчу тактику", яку використовувала під час боїв за Бахмут, а саме "задавлення противника масою солдатів".

Разом з цим на фоні мобілізації, прискорення інфляції та еміграцію громадян Росії, довіра до влади серед росіян протягом останнього року навпаки зростає. Так, керівництву країни довіряє 68% жителів РФ.

Нагадаємо, 31 жовтня російський аналітичний центр опублікував дані опитування, згідно з якими більшість росіян за те, щоб припинити війну найближчим часом. Втім частина з них згодні на завершення війни лише зі збереженням тимчасово окупованих територій.