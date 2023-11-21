"Заздріть нам": у мережі показали ймовірні кадри з удару-відплати по морпіхах ЗС РФ (відео)

На опублікованому ролику в залі, який наповнений російськими окупантами, триває концерт. Після гучних вибухів музика переривається і гасне світло.

У мережі з'явилися нібито перші кадри після "прильоту" по будинку культури в селі Кумачове Старобешівського району Донецької області 19 листопада. Там окупанти відзначали День ракетних військ. Роликом поділився також радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.

На опублікованому відео можна побачити, що люди у військовій формі зібралися подивитися на концерт, який імовірно організували росіяни з нагоди святкування Дня ракетних військ.

На сцені, як зазначається, на той момент виступала акторка з Москви Поліна Меньших. Після фрази в пісні "Заздрiть нам" лунають гучні звуки вибухів і вимикається світло. Далі відео переривається.

Хто є автором ролика — невідомо.

За словами політтехнолога з Єкатеринбурга Платона Маматова, російська артистка померла на місці.

"19 листопада вбили волонтерку й артистку Поліну з Москви, яка виступала в ДНР. Одним хаймарсом розбили машини волонтерів, другим — гримерку з артистами і сцену", — ідеться в повідомленні.

Удар по окупантах на Донбасі: що відомо

21 листопада командир взводу другої штурмової роти при 28 ОМБр ЗСУ і засновник підрозділу аеророзвідників "Птахи Мадяра" Роберт "Мадяр" Бровді у своєму Telegram-каналі написав, що українським військовим вдалося помститися супротивникові за ракетний удар по бійцях 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

Він заявив, що 19 листопада росіяни відзначали День ракетних військ і артилерії. Для урочистостей окупантів зібрали на святкове нагородження, що і призвело в результаті до інциденту.

Пізніше з цього приводу висловилися і росіяни. Вони обурені тим, що ЗСУ завдали удару по святкових урочистостях, у яких брали участь солдати 810 бригади морської піхоти ЗС РФ. Унаслідок цього щонайменше 25 людей загинули, а ще близько сотні поранено.