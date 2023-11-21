Фейкові Fox News, Le Monde, Der Spiegel: РФ створила сайти для брехні про Ізраїль та Україну

Фейкові повідомлення генеруються на різних мовах за допомогою штучного інтелекту, розповіли розслідувачі. Ці повідомлення автоматично поширюються у мережі X і можуть вплинути на "будь-які вибори".

Російська дезінформаційна мережа поширює брехливу інформацію про події в Секторі Гази та в Україні. Для цього створюють спеціальні сайти на різних мовах, які повністю копіюють портали відомих інформаційних агентств. Про деталі діяльності мережі, яку курують спецслужби РФ, розповіло ізраїльське видання Haaretz.

У статті вказується, що журналісти ознайомились з матеріалами, в яких ідеться про діяльність мережі під назвою Doppelganger. Першими про її існування заговорили у Франції — тоді з'ясували, що певна мережа ботів у соцмережах поширювала повідомлення спеціальних сайтів, де публікувались антисемітські зображення.

Згодом дослідники зауважили, що дезінформаційна кампанія почалась навіть не у жовтні 2023 року, коли у Європі відреагували на терористичну атаку ХАМАС та ізраїльтян. Перші ознаки виявили у червні, при чому зробили висновок, що діяльність цієї мережі дійсно пов'язана з Кремлем, пише Haaretz. Зауважили, що росіяни використовували "нові технологічні можливості". Наприклад, штучний інтелект вигадував провокативний контент, який "додавав палива в і без того вибухове онлайн-середовище".

Потім дослідники зрозуміли, чому кампанія отримала назву Doppelganger або ж "двійник". Зокрема, у мережі відшукали точні копії сайтів Le Monde, Le Figaro, Le Parisien (Франція), Der Spiegel, Süddeutsche Zeitung, Die Welt, Bild (Німеччина), ізраїльські сайти Mako, Liberal, "Єврейський журнал" (Ізраїль).

Ізраїльське видання навело кілька брехливих меседжів, які виявили, наприклад, на дублі великого інформаційного порталу ізраїльтян Walla News. При цьому фейковий сайт почав працювати відразу після 8 жовтня і повністю повторював кольорове рішення і стилістику оригінального порталу.

Росіяни публікували написані на івриті "новини", в яких ішлось про антисемітські погроми в Дагестані, в яких звинувачували спецслужби України і Туреччини. Також розповіли про начебто втечу президента США Джо Байдена з Білого дому, коли у Вашингтоні почались антиєврейські виступи. Були статті, в яких стверджували, що "глобальний антисемітизм знаходиться в руках Байдена, антисемітизм і шлях до знищення Ізраїлю є невіддільною частиною лівої ліберальної ідеології".

Приклади фальшивих та оригінальних ізраїльських порталів

На сайті-дублі FoxNews (fox-news.in) публікували статті, спрямовані на англомовну аудиторію. Наприклад, повідомляли, що начебто "фінансова допомога буде перенаправлена ​​з України в Ізраїль". Також вказували, що "Київ шантажує США програшем у війні з РФ".

Фальшивий Fox News - про Україну і Ізраїль Справжній портал Fox News - про Ізраїль

Для німецькомовної аудиторії росіяни писали, що зростання цін на газ — наслідок подій в Ізраїлі: "політика Ізраїлю сприяє енергетичній кризі, з якою стикаються країни ЄС після вторгнення Росії в Україну", — ішлось у статті, написаній спецслужбами РФ.

Фальшивий Der Shpigel - про газ

Ще один напрям — використання мережі X (раніше — Twitter) для поширення дезінформації, розповіли медіа. Для цього було створено 6 тис. фейкових акаунтів, які протягом однієї ночі опублікували 27 тис. повідомлення про ситуацію в Ізраїлі. Зі слів дослідника, з яким поспілкувались журналісти, для генерації такого масиву повідомлень використали штучний інтелект. Програма генерувала дописи різними мовами, при чому оператор мав можливість без зусиль масштабувати свою роботу.

"Якщо оператор вирішить зірвати будь-які великі вибори або посилити напруженість під час серйозної кризи, він точно зможе це зробити", — наголосив співрозмовник видання.

Зазначимо, раніше Фокус публікував деталі розслідування Le Monde щодо поширення зображень з антисемітськими гаслами. Французькі розслідувачі з'ясували, що однакові зображення поширювали ботоферми у Facebook та X. Вказували, що спецслужби Франції дійсно встановили, що мережа начебто новинних сайтів проєкту Doppelgänger дійсно причетна до ГРУ Росії.

Нагадуємо, росЗМІ опублікували дані опитування громадян РФ, згідно з якими росіяни не довірять ЗС РФ, які воюють в Україні. Водночас є певна довіра до військкорів: саме військкори підтвердили, що стався удар HIMARS по клубу, де вручали нагороди морпіхам РФ.