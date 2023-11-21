Планував виступ в Держдумі: перед заколотом Пригожин хотів повернути прихильність Путіна, — росЗМІ

За інформацією російських ЗМІ, напередодні свого заколоту Євген Пригожин хотів взяти участь у круглому столі в Держдумі та розкритикувати військове керівництво.

Колишній голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин планував перед своїм заколотом виступити у під час круглого столу у Держдумі, щоб повернути прихильність Путіна. Про це пише The Moscow Times.

Як пише видання, 23 червня у Думі зібрався круглий стіл, під час якого депутати від партії "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" розкритикували російський уряд через недостатню підтримку своєї армії. Зазначається, що ця партія була лояльною до ПВК "Вагнер" та декілька разів намагалася легалізувати приватну військову компанію.

Окрім того, повідомляється, що голова партії Сергій Миронов неодноразово говорив про свої дружні відносини з Євгеном Пригожиним.

Посилаючись на власні джерела видання зазначає, що саме на цей круглий стіл Пригожин хотів особисто приїхати. Він планував розкритикувати керівництво армії та розповісти про справжню кількість жертв.

"Пригожину потрібен був статусний, офіційний майданчик із гербом. За задумом, у такому разі його заяви без цензури точно б принесли і поклали прямо на стіл до Путіна", — розповіли джерела видання.

Власне, через свої публічні заяви про нестачу боєприпасів і критики військового керівництва, він "позбувся прямого доступу до Путіна". Тому взявши участь у цьому круглому столі він сподівався вернути прихильність російського президента.

Повідомляється, що весною екскерівник ПВК "Вагнер" звертався до спікера Держдуми з проханням дозволити виступити з трибуни, однак йому відмовили. Також Пригожин намагався домовитися про виступ через партію "Справедливая Россия".

Джерела видання сказали, що за день до запланованого круглого столу Євген Пригожин відмовився брати участь у круглому столі та оголосив про "Марш справедливості".

Нагадаємо, 23 червня голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про повстання проти військового керівництва Росії. Озброєні бойовики мали намір дійти до Москви, однак так цього і не зробили.

Зазначимо, як писали російські ЗМІ, Пригожин загинув 23 серпня внаслідок падіння літака, на якому він летів. Тоді ж медіа Grey Zone писали, що літак з екскерівником ПВК "Вагнер" був збитий російською протиповітряною обороною.