Війна в Газі: Ізраїль погодився на угоду з ХАМАС для звільнення заручників, — ЗМІ

За словами журналістів, Ізраїль має припинити вогонь на кілька днів. У канцелярії Нетаньяху заявили, що звільнення кожних 10 заручників коштуватиме 1 дня перемир'я.

Уряд Ізраїлю схвалив угоду з угрупованням ХАМАС про звільнення 50 заручників, яких утримують у секторі Газа. Про це пише видання Times of Israel.

Повідомляється, що Ізраїль припинить вогонь на кілька днів, а також звільнить кількох ув'язнених палестинських жінок і неповнолітніх. Крім того, в Газу буде пропущено більше гуманітарної допомоги.

"Уряд Ізраїлю прагне повернути всіх викрадених додому. Сьогодні ввечері уряд затвердив план першого етапу досягнення цієї мети, відповідно до якого щонайменше 50 викрадених — жінок і дітей — звільнять протягом чотирьох днів, упродовж яких у бойових діях буде затишшя", — ідеться в заяві Канцелярії прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху.

Зазначається, що звільнення кожних десяти заручників призведе до "додаткового дня перепочинку".

Однак, у відомстві також заявили, що ЦАХАЛ і Сили безпеки продовжать війну проти терористів ХАМАС, щоб гарантувати, що Газа більше не загрожуватиме Ізраїлю.

За словами журналістів, про інші умови, як то про звільнення палестинців, у канцелярії Нетаньяху не повідомили.

Нагадаємо, що ЗМІ повідомляли, що постачання снарядів в Україну значно впали після початку війни в Ізраїлі. За даними журналістів, американський уряд спростовує інформацію про скорочення поставок боєприпасів для ЗСУ і заявляє, що передача снарядів Ізраїлю не матиме жодного впливу на війну в Україні.