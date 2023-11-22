Північна Корея заявила, що успішно запустила військовий супутник-шпигун у космос, — ЗМІ (фото)

У КНДР повідомили, що військовий супутник-шпигун під назвою Malligyong-1 вийшов на орбіту Землі. Для операції використовувався пусковий комплекс Сохае біля кордону з Китаєм.

Північна Корея заявила, що успішно запустила супутник-шпигун у космос. За цим процесом особисто спостерігав глава КНДР Кім Чен Ин, пише BBC.

Так, Державне інформаційне агентство КНДР повідомило, що військовий супутник-шпигун під назвою Malligyong-1 вийшов на орбіту Землі. У КНДР заявили, що для операції використовували пусковий комплекс Сохае на північному заході країни, недалеко від кордону з Китаєм.

За словами журналістів, інші країни вже відреагували. Так, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда засудив запуск супутника, який, до того ж, пролетів над префектурою Окінава, а потім продовжив рух у бік Тихого океану.

Повідомляється, що уряд Японії вирішив оголосити короткочасне надзвичайне попередження, а жителів префектури закликали пройти в укриття.

У матеріалі йдеться про те, що 2023 року Північна Корея вже двічі намагалася вивести свій військовий супутник на орбіту Землі, проте всі попередні спроби були невдалими. Пхеньян попередив Токіо про те, що готується третя спроба, проте запуск стався раніше призначеного терміну.

"Навіть якщо метою є запуск супутника, використання технології балістичних ракет є явним порушенням відповідних резолюцій Радбезу", — сказав Кішіда.

Також відреагували і в США. Білий дім назвав дію КНДР "нахабним порушенням" кількох резолюцій ООН. Південна Корея також заявила, що відновить спостереження вздовж свого кордону з Північчю.

Нагадаємо, що 15 листопада повідомлялося, що в КНДР провели випробування "нового типу" твердопаливного двигуна для балістичних ракет. Випробування твердопаливного реактивного двигуна відбулося на тлі візиту російської делегації, яка має провести переговори з Пхеньяном у сфері торгівлі, економіки, науки й техніки.