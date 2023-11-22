ЗСУ зайняли три плацдарми на лівому березі Дніпра, потрібен міст, — військовий експерт

Владислав Селезньов заявив, що українська армія не має достатньої кількості авіаційного озброєння, тому основні засоби ураження та підтримки українських морських піхотинців, які діють на лівому березі Дніпра – це міномети та артилерійські знаряддя.

Командування морської піхоти заявило про створення трьох плацдармів в районі Антонівського автомобільного та залізничного мостів та в районі населеного пункту Кринки. Однак для переміщення бронетехніки та ППО необхідний міст. Про це повідомив військовий експерт Владислав Селезньов в інтерв'ю для OBOZ.UA.

За словами полковника, вогневий контроль над частиною лівобережжя Дніпра забезпечується засобами ураження.

"Це можуть бути мінометні, артилерійські гармати чи авіаційні засоби", — наголосив експерт.

Артилерійські гармати дозволили українським підрозділам просунутися

Крім того, Селезньов зазначив, що українська армія не має достатньої кількості авіаційного озброєння, тому основні засоби ураження та підтримки українських морських піхотинців, які діють на лівому березі Дніпра – це міномети та артилерійські знаряддя.

При цьому, як наголошує полковник, артилерійські гармати вже дозволили українським підрозділам просунутися на різних ділянках фронту на лівому березі Дніпра на відстань від 3 до 8 кілометрів.

"Очевидно, що ми маємо РСЗВ типу HIMARS, але їхня кількість обмежена для того, щоб ми мали можливість завдавати масованих ударів", — йдеться у повідомленні.

На лівому березі Дніпра створено три серйозні плацдарми

Однак, зазначає Селезньов, навіть за таких умов в районі Антонівського автомобільного та залізничного мостів та в районі населеного пункту Кринки створено три серйозні плацдарми.

Для перевезення техніки треба міст

Також експерт додав, аби українським військовим просуватися далі, на лівому березі їм потрібна бронетехніка, у тому числі танки, системи ППО та артилерійські системи. А для переміщення цього майна з правого на лівий берег необхідний міст.

Чотири мости, які раніше існували на цій ділянці фронту, були знищені ворожою армією восени минулого року, коли вона втекла з Херсона та його передмість.

"Як бачимо, часто реалізація одних завдань пов'язана з необхідністю вирішення інших завдань у тому форматі. Вони безпосередньо залежать один від одного", — сказав експерт.

Нагадаємо, представник ГУР Міноборони Андрій Черняк заявив, що поява українських плацдармів на лівобережжі Дніпра в Херсонській області стала для російських військових з окупаційного угруповання настільки несподіваною, що навіть почала викликати паніку.