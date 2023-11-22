У Львові працівники ТЦК "запакували" чоловіка та вибили телефон з рук жінки (відео)

Жінка намагалася "відбити" свого чоловіка, однак особи у військовій формі її силоміць утримували. Коли вона намагалася зазняти інцидент на відео, у неї вибили телефон з рук.

У Львові нібито працівники ТЦК силоміць заштовхали чоловіка у бус та вибили із рук телефон у жінки. Про це інформує регіональне видання "Варта1".

Відомо, що інцидент стався ввечері 21 листопада на вул. Гавришкевича. У чоловіка з жінкою виник конфлікт із п’ятьма чоловіками у військовій формі. Зокрема, під час нього особи у військовій формі "запакували" у червоний автомобіль та поїхали.

Тим часом жінку, яка намагалася "відбити" чоловіка, силоміць утримували інші особи у формі. Як можна побачити на відео, вони нецензурно висловлювалися до неї, а один з чоловіків вибив з її рук телефон. Далі особи сіли у білий бус та поїхали.

Реакція Львівського обласного ТЦК

Зранку 22 листопада пресслужба Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки відреагувала на інцидент. Вони написали, що між особами у військовій формі та цивільним населенням "виник конфлікт".

Як зазначено у повідомлені, вони перевірятимуть причетність до цієї події працівників ТЦК та з’ясовуватимуть всі деталі цього випадку.

Фото: Скриншот

Нагадаємо, у Львівській обласній військовій адміністрації видали наказ, яким дозволили працівникам ТЦК перевіряти документи у чоловіків призовного віку. Варто зазначити, що чинне законодавство надає право перевіряти документи лише поліцейським та представникам декількох інших силових структур.

Також 9 листопада у Львові мешканці зняли на відео, як люди у військовій формі насильно заштовхнули чоловіка у бус. В обласному ТЦК та СП підтвердили, що інцидент стався за участі працівників військкомату та зазначили, що проводиться службова перевірка.