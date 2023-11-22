Повітряно-космічні сили РФ отримали ще одну партію бомбардувальників Су-34 (фото)

Російський виробник заявляє, що вони вже переходять до виконання держзамовлення на 2024 рік, яке буде "суттєво збільшеним".

Російська авіабудівна корпорація "ОАК" передала у Повітряно-космічні сили РФ партію фронтових бомбардувальників Су-34. Про це повідомляє пресслужба виробника.

Новосибірський авіаційний завод імені В.П. Чкалова передав партію фронтових бомбардувальників Су-34 Міністерству оборони РФ. Виробництво літаків відбувається на замовлення військових. Заявляється, що Су-34 перед передачею пройшли комплекс наземних та льотних випробувань.

"Уже сьогодні на підприємстві перейшли до виконання програми на наступний рік, обʼєми якої будуть суттєво збільшені. Створено необхідний виробничий потенціал. Окрім цього, завод завантажено роботою з сервісного обслуговування та підтримкою льотної придатності авіаційної техніки, яка вже стоїть на озброєні", — заявив генеральний директор ОАК Юрій Слюсарь.

Варто зазначити, що з початку повномасштабної війни, за даними Oryx, російські війська втратили 22 фронтових бомбардувальники Су-34 та Су-34М. З початку року армія РФ отримала щонайменше 5-6 літаків Су-34 та близько 4-8 літаків у 2022 році.

Армія РФ втратила 22 Су-34 та Су-34М з 24 лютого 2022 року Фото: ОАК

Су-34 — це російський/радянський винищувач-бомбардувальник, який створено на базі Су-27. Основними завданнями літаків є завдання ударів ракетами та бомбами в оперативній та тактичній глибині. Він також має можливість боротись з повітряними цілями. Саме Су-34 окупанти використовують для ударів по Україні плануючими бомбами КАБ.

Нагадаємо, 5 вересня у РФ заявили про створення планувальних бомб ФАБ-1500 з фугасною частиною на 675 кг.

2 червня у РФ заявили про отримання двох Су-34 та одним транспортним літаком Іл-76.